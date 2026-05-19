'Лучшая ПВО' больше не спасает Москву': эксперт о новом уровне ударов СБУ

Недавние успешные удары дронов Службы безопасности Украины по Московскому региону доказали, что в России больше не осталось безопасных мест, а Кремль не может прикрыть даже свою столицу. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт подчеркивает, что удары СБУ по Москве и окрестностям свидетельствуют о фундаментальных изменениях в дальнобойной войне.

"Москва была не просто административным центром, а символом абсолютной защищенности. Именно вокруг столицы Россия создала наиболее эшелонированную систему противовоздушной обороны в стране. Сам факт удачных попаданий дронов Службы в московском регионе уже является стратегическим ударом по имиджу российского государства", - отмечает Черненко.

Политолог считает, что СБУ успешно навязывает России невыгодную для Кремля модель войны.

"Новый глава СБУ Евгений Хмара последовательно формирует условия, при которых Россия будет вынуждена либо перебрасывать дополнительные системы защиты в Москву, либо мириться с ростом уязвимости стратегических объектов даже там, где раньше они казались полностью защищенными. Вместо концентрации ресурсов на фронте, враг вынужден растягивать ПВО. Но и это не дает результата россиянам. Кроме того, в длительной войне это истощает не менее эффективно, чем прямые потери на поле боя", - подчеркивает экс-нардеп.

"Удары по НПЗ - это не просто создание локальных пожаров, а атака на логистику войны. Нефтяная инфраструктура остается одним из ключевых источников доходов федерального бюджета. Еще более важными являются атаки на предприятия ВПК, в частности на производителей микроэлектроники. Даже частичное нарушение производства компонентов для ракет, дронов или систем связи имеет долгосрочные последствия", - резюмирует Черненко.

Напомним, ранее стало известно, что дроны СБУ поразили предприятие ВПК и ряд нефтяных объектов в Московской области.

