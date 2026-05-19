Самая отличительная черта этой рыбы - её кости, которые имеют насыщенный зелёный цвет.

Хотя его внешний вид, напоминающий нечто среднее между рыбой и аистом, может показаться удивительным, его вкус и польза для здоровья означают, что он должен гораздо чаще появляться на наших столах. Об этом пишет издание Kobieta.

Сарган - это сезонная рыба, которая приплывает к побережью Балтийского моря (особенно в район залива Пуцк) на нерест в мае. В это время она наиболее многочисленна и свежа. Сезон длится до июня-июля.

Самая отличительная черта этой рыбы - её кости, которые имеют насыщенный зелёный цвет. Это не результат загрязнения, а наличие биливердина - природного желчного пигмента.

Видео дня

Интересно, что для многих людей этот вид является препятствием, но это совершенно неоправданно - рыба абсолютно безопасна и исключительно вкусна.

Полезен ли сарган для здоровья

С точки зрения питания, сарган - это настоящий "суперпродукт" из Балтийского моря. Его мясо постное, нежное и белое, но при этом исключительно богато питательными веществами:

Омега-3 жирные кислоты: как и все морские рыбы, сарган является источником ценных ненасыщенных жирных кислот, которые поддерживают работу сердца, снижают уровень "плохого" холестерина и благотворно влияют на работу мозга.

Витамины и минералы: сарган обеспечивает солидную дозу витамина D (важного для иммунитета и костей) и витаминов группы В, особенно В12. Он также богат йодом - элементом, необходимым для правильной работы щитовидной железы, которого часто не хватает в польском рационе.

Высококачественный белок: это идеальный выбор для спортсменов и тех, кто придерживается диеты для похудения. Мясо саргана легко усваивается и содержит мало жира, что делает его отличной альтернативой более тяжелому красному мясу.

Полезность рыбы

Рыба – это источник белка. К тому же она вкусная, и ее легко и быстро готовить. Но есть и другие причины, по которым диетологи рекомендуют есть рыбу. Многие виды рыбы содержат впечатляющее количество питательных веществ, в частности омега-3 жирных кислот, которые, согласно данным National Institutes of Health, способствуют здоровью мозга и сердца.

Вас также могут заинтересовать новости: