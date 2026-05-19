Этим летом туристы выбирают отпуска поближе к дому: вот самые популярные направления в Европе

Война в Иране изменила отпускные предпочтения европейцев этим летом.

Европейские туристы этим летом стали больше интересоваться короткими отпусками поближе к дому, опасаясь срыва поездки на фоне войны в Иране.

Как пишет Euronews Travel со ссылкой на свежее исследование Airbnb, 25% путешественников из таких стран, как Франция, Германия, Швеция, Португалия и Нидерланды, в 2026 году будут проводить отпуск внутри страны.

Тем временем те, кто отправляется за границу, путешествуют на меньшие расстояния. Например, в Швеции среднее расстояние бронирования сократилось на 26% по сравнению с 2023 годом и теперь составляет менее 500 километров.

Еще одна набирающая популярность тенденция – разделение стоимости поездки между большими группами: в Португалии, Испании и Швеции увеличилось количество бронирований для четырех и более человек.

Загородное жилье также становится все более популярным: более половины всех летних бронирований в Германии и Франции приходится на сельские, прибрежные и горные районы.

Самые популярные направления в Европе на лето 2026

Согласно свежим данным Airbnb, в Италии набирает популярность регион Трентино-Южный Тироль, известный горами Доломитами и привлекающий туристов своими пешеходными маршрутами и множеством озер, где можно освежиться. В частности, британским туристам особенно нравятся горы Венето.

Тем временем, во Франции среди британских и голландских туристов растет популярность поездок в Нормандию, особенно в сельскую местность. В этом регионе расположены семь самых красивых деревень Франции, включая Беврон-ан-Ож, Бланжи-ле-Шато и Вёль-ле-Роз.

Немцы все чаще выбирают сельскую Швецию, и такие места, как Векше, Кальмар, Кристианстад и Йенчепинг, пользуются огромной популярностью.

Тем временем, в Албании по сравнению с 2023 годом почти вдвое выросла популярность прибрежного города Влера.

Также внимание голландских и британских путешественников привлекает португальский остров Мадейра.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, из-за последствий войны в Иране западные туристы не спешат бронировать летние отпуска, поскольку они опасаются внезапных отмен рейсов из-за нехватки авиатоплива или проблем с безопасностью. На этом фоне европейские авиакомпании даже начали снижать цены на летние авиабилеты.

Тем временем, по данным украинских туроператоров, туристы из Украины, у которых есть возможность выехать за границу, наоборот активно бронируют летние отпуска. Очевидно, на пятый год полномасштабной войны форс-мажоры украинских путешественников так сильно уже не пугают.

