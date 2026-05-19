Китай играет по своим правилам: Климкин оценил визит Путина в страну после Трампа

Визит российского диктатора Владимира Путина в Китай вслед за визитом президента США Дональда Трампа не является случайным. Об этом заявил министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин в интервью Radio NV.

"В Китае нет ничего случайного. Один великий китайский философ когда-то сказал, что предложений и слов нет, есть только символы и знаки. Китай очень придает значение символике, Китай очень придает значение тому, как воспринимаются его шаги внутри страны и в мире. Я думаю, что это было очень четко спланировано", - сказал он.

По мнению Климкина, то, что Китай не направил делегацию на 9 мая в Москву, и там фактически было присутствие на уровне посольства, тоже о многом говорит.

"Очевидно, что и Трамп, и все говорили о нас. Собственно, Трамп это подтвердил официально. И это уже как минимум третье официальное подтверждение того, что они обсуждали ситуацию нашу и вокруг Украины. У Трампа есть серьезные аргументы, хотя его пытаются также поставить в более слабую ситуацию из-за событий вокруг Ирана. Они касаются как безопасности, так и развития искусственного интеллекта, так и экспортных ограничений, в частности на достаточно продвинутые чипы", - заявил он.

По его словам, решения будут политическими, ведь Трамп начал говорить, что он сейчас поговорит с руководством Тайваня.

"И судя по тому, что я слышу и что я знаю, на самом деле, скорее всего, будет принято решение по Тайваню 50/50. Это означает, что политическая позиция Соединенных Штатов не изменится, но американцы приостановят определенные поставки оружия, если китайцы будут выполнять свою часть договоренности. Каких договоренностей - этого мы не знаем", - сказал Климкин.

Он добавил, что Китай прекрасно понимает, что здесь у него есть своя игра, и пытается в нее сыграть.

"Точно так же, в нашем случае, для китайцев важно как-то сбалансировать отношения с Европой, как торговые, так и политические. Это понимают как Трамп, так и Путин. И здесь у китайцев своя игра. Совпадает ли китайская игра в отношении Ирана и в отношении нас, на сегодняшний день это очень сложно сказать, это будет зависеть от многих вещей, которые будут происходить в ближайшие недели и месяцы", - резюмировал дипломат.

Что известно о визите Трампа в Китай

Как сообщал УНИАН, по данным источников Financial Times, глава Китая Си Цзиньпин в Пекине сказал Дональду Трампу, что российский лидер Владимир Путин может в конечном итоге "пожалеть" о вторжении в Украину. Си сделал это заявление в ходе широких переговоров, во время которых поднимался вопрос об Украине.

При этом комментарии Си Цзиньпина относительно решения Путина начать полномасштабное вторжение, судя по всему, были более резкими, чем ранее, говорится в статье.

Один из источников, знакомый с ходом встреч Си с бывшим президентом Джо Байденом, сообщил, что, хотя лидеры вели "откровенные и прямые" беседы о России и Украине, Си не высказывал своего мнения о Путине и войне.

