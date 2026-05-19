Известная украинская актриса сделала пластическую операцию и показала результат (фото)

Артистка объяснила, почему легла под нож хирурга.

Известная украинская актриса Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат на следующий день. В своем Instagram в stories она рассказала, что решилась на липоскульптурирование подбородка (косметологическая операция, при которой с помощью липосакции и/или перераспределения жира корректируют форму подбородка и нижней части лица).

"Сразу скажу, это мой подбородок и мое дело. Это мое наследство от бабушки, которое я не просила. и с возрастом он бы только ухудшался, поэтому было принято решение от него избавиться (особенно когда он начал вылезать в кадре и на сцене", - отметила актриса.

Маремуха призналась, что врач ее отговаривал.

"Но я не только женщина, я еще и актриса, и для меня важно выглядеть хорошо в кадре… Камера, свет, крупные планы - все подчеркивает черты лица гораздо сильнее, чем в обычной жизни. Для меня это не об "изменить себя", а о желании чувствовать себя увереннее и свободнее", - заявила актриса.

Она добавила, что изначально планировала делать подтяжку груди, но потом решила, что подборок сейчас важнее.

Спустя несколько часов актриса показала, как ей снимают повязки с подбородка, и засняла результат на видео.

"Даже с отеком и следами от повязки я уже вижу результат", - заявила она.

