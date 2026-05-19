Силы обороны поразили одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ, - Генштаб

Масштабы ущерба уточняются.

18 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово (Нижегородская область, РФ). Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, на территории предприятия зафиксирован пожар. Масштабы ущерба уточняются.

Отмечается, что НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Мощность переработки составляет около 17 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо, которое используется для обеспечения потребностей российских оккупационных войск.

"Также 19 мая была поражена нефтеперекачивающая станция "Ярославль-3" в районе населенного пункта Семибратово Ярославской области РФ. Степень нанесенного ущерба уточняется", – говорится в сообщении.

Видео дня

Поражение противодиверсионного катера и пунктов управления БПЛА россиян – что известно

Как сообщал УНИАН, 17 мая и в ночь на 18 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов. В частности, был поражен противодиверсионный катер проекта "Грачонок" в районе Каспийска (республика Дагестан, РФ).

Катера этого типа используются для охраны пунктов базирования кораблей и борьбы с диверсионными силами. Также были поражены пункты управления БПЛА противника в районах Роздольного и Шевченко в Донецкой области, Двуречного в Харьковской области, Каменского в Запорожской области, а также Карнатного в Брянской области РФ.

Кроме того, украинские воины нанесли удары по скоплениям живой силы противника в Поддубном Донецкой области. А также в Ольгино Херсонской области.

Вас также могут заинтересовать новости: