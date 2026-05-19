В Европейской бизнес ассоциации призвали отменить предельные сроки службы грузовых вагонов

Европейская Бизнес Ассоциация предложила изменить правила ремонта грузовых вагонов и пересмотреть подход к их списанию по возрасту. Бизнес настаивает, что ключевым критерием должно быть техническое состояние вагонов, а не формальный срок эксплуатации.

Комитет по логистике Европейской Бизнес Ассоциации уже подготовил предложения к проекту приказа Министерства развития общин и территорий Украины относительно изменений в Порядке ремонта грузовых вагонов.

Компании-члены Комитета по логистике призвали рассмотреть вопрос об отмене предельных сроков службы грузовых вагонов. По мнению бизнеса, решение о дальнейшей эксплуатации вагонов должно приниматься прежде всего на основе их фактического технического состояния, результатов диагностики и остаточного ресурса, а не только с учетом установленного производителем срока службы.

В бизнес-сообществе отмечают, что такой подход позволит избежать преждевременного списания технически исправного подвижного состава и снизит риски дефицита вагонов на рынке грузовых перевозок.

Также среди основных предложений бизнеса - сохранение идентификационного номера исполнителя ремонта для обеспечения прослеживаемости выполненных работ, а также обеспечение независимости специализированных организаций, которые могут проводить комплекс диагностических, ремонтных и регистрационных операций.

Кроме того, EBA предлагает ввести шестимесячный переходный период перед вступлением в силу новых правил и уточнить отдельные технические термины в документе.

В ассоциации отмечают, что предложенные изменения должны повысить прозрачность ремонтных работ, улучшить контроль за техническим состоянием подвижного состава и способствовать стабильной работе рынка грузовых перевозок.

Как известно, правительство планирует массовый вывод из эксплуатации грузовых вагонов, возраст которых не соответствует норме. Из-за такого "эйджизма" уже к 2031 году рынок может потерять почти 68 тыс. вагонов. Это означает резкий дефицит подвижного состава, ведь на обновление нужно почти 2 миллиарда долларов, которых в Украине нет. Последствия для экономики, по оценкам аналитиков, будут серьезными, ведь нечем будет перевозить грузы, в результате чего вырастут цены на логистику и упадет экспорт. Это напрямую ударит по экономике и приведет к потере рабочих мест.

