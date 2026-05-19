Ветеран назвал 2 преимущества нового украинского КАБа

Дальность управляемой авиационной бомбы – скорее всего, пока что военная тайна, отметил Гетман.

Из видео из открытого доступа можно понять, что украинский КАБ является собственной разработкой, а не копией российского или какого-либо западного аналога. Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман в эфире Radio NV.

"Это полностью собственная разработка. Пока о дальности там речь не идет. Это, скорее всего, военная тайна. Хотя после первых запусков станет понятно, какова дальность. Большая взрывная часть, и бить по пехоте российской там никто не будет этими КАБами. Будут атаковаться прописанные у нас цели, которые могут быть уничтожены таким относительно мощным оружием", – сказал Гетьман.

Он также добавил, что важным преимуществом этой бомбы является то, что она значительно дешевле ракеты, способной нести такое же количество взрывчатки. Другое преимущество – то, что уничтожить ее крайне сложно.

Видео дня

"Она планирует, она летит в режиме радиомолчания, как говорится. Ну, это не совсем правильно, там не радио, ну вот она летит. И мы же с этим сталкиваемся. Нам тоже трудно уничтожать управляемые авиационные бомбы планирующие. Ну, кому угодно трудно. И россиянам так же будет трудно", – добавил Гетман.

Украинская КАБ: что известно

Ранее о том, что Украина создала собственную управляемую авиационную бомбу, сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров. По его словам, разработка этого вооружения длилась 17 месяцев. Он добавил, что первую, экспериментальную партию уже закупило Министерство обороны Украины.

Аналитики из Института изучения войны считают, что украинские КАБы могут расширить возможности Сил обороны по нанесению ударов по логистике РФ, в частности по более укрепленным и ценным целям. В то же время отмечается, что РФ использует управляемые бомбы с увеличенной дальностью полета, чтобы держать ценные авиационные средства подальше от линии фронта и в безопасности от украинской ПВО. И, по их мнению, украинские защитники могут также перенять эту тактику.

Вас также могут заинтересовать новости: