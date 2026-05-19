НАБУ и САП проводят обыски в Верховном суде

В частности, их проводят в отношении бывшего председателя Верховного Суда, дело против которого расследует ВАКС.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой проводят следственные действия в рамках дела о коррупции в Верховном Суде. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ .

"Они проводятся по месту работы, проживания и в транспортных средствах ряда действующих и бывших судей Верховного Суда. В частности, и в отношении экс-главы Верховного Суда, дело по обвинению которого рассматривается в ВАКС. Детали - позже", - отметили в НАБУ.

Имя экс-главы Верховного Суда не называется, однако, вероятно, речь идет о Всеволоде Князеве, которого 15 мая 2023 года "задержали с поличным" вместе с его адвокатом во время получения денег двумя траншами в размере $1,8 млн. Уже на следующий день ему сообщили о подозрении. Позже за Князева был внесен залог, и он вышел из-под стражи.

Видео дня

Другие дела НАБУ

Напомним, ранее залог также внесли и за экс-главу Офиса Президента Андрея Ермака, которого НАБУ и САП подозревают в легализации средств, полученных преступным путем. По данным СМИ, за несколько дней на счет залога для Ермака было перечислено более 154 млн гривен через около 200 платежей. Хотя экс-глава ОП и вышел из-под стражи, на него наложили ряд ограничений - в частности, он должен сдать заграничный и дипломатический паспорта. Также ему запрещено общаться с фигурантами дела, в частности с Тимуром Миндичем и Алексеем Чернышовым.

Вас также могут заинтересовать новости: