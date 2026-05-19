В Украине стремительно дешевеет молодая капуста: какая цена сейчас

Овощи прошлогоднего урожая продолжают дорожать.

Цены в Украине на белокочанную капусту нового урожая от отечественных производителей активно снижаются – сейчас овощ стоит в среднем на 18% дешевле, чем в конце прошлой недели. Капусту урожая 2026 года продают оптовыми партиями по цене 34–40 грн/кг, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Стоимость молодой капусты снижается из-за избыточного предложения на рынке, поскольку большинство украинских фермеров приступили к активному сбору урожая. В то же время темпы сбыта продукции остаются довольно сдержанными из-за короткого срока реализации овоща.

Несмотря на стремительное снижение цен, молодая капуста стоит в Украине в среднем на 14% дороже, чем год назад. Такую ценовую разницу объясняют неблагоприятной весной, которая была довольно холодной и затяжной.

Что касается прошлогодней капусты, то спрос на нее остается стабильным при условии поставок качественного товара. Неделю назад белокочанная капуста старого урожая стоила 8–15 грн/кг – теперь оптовые цены на нее поднялись до уровня 10–17 грн/кг.

Цены на молодую капусту в супермаркетах Украины

Молодую капусту в "Сильпо" продают по 70 грн/кг.

В Varus молодая капуста на развес стоит 54,9 гривни за килограмм.

Купить раннюю капусту в АТБ можно за 54,95 грн/кг.

Цены на продукты в Украине – последние новости

На Столичном рынке активно дешевеет молодой картофель. За выходные цены на овощ от украинских производителей опустились на 20%. Молодой импортный картофель подешевел за тот же промежуток времени еще сильнее – более чем на 25%.

Почти вдвое на прошлой неделе снизились на рынке цены на клубнику из Закарпатья. В понедельник ее продавали по 255 грн/кг, а уже в четверг средняя стоимость ягоды составляла 140 грн/кг. Цены на украинскую клубнику упали с 260 до 170 грн/кг.

