Оказалось, что этим лайфхаком пользуются даже именитые повара.

Казалось бы - что может быть проще, чем просто пожарить картошку? Но нет, вы точно замечали - у одних хозяек овощ становится пусть и вкусным, но ничем не примечательным гарниром, а у других - настоящим произведением искусства. Все дело в одном маленьком секрете - рассказываем, как правильно жарить картошку, чтобы близкие просили добавку.

Как жарить картошку на сковороде - зачем поливать ее кипятком

Для того, чтобы понять, как пожарить картошку вкусно, придется окунуться в удивительный мир химии и посмотреть на состав корнеплода. Главный его компонент - крахмал - мешает появлению хрустящей корочки. Сырая картошка, оказавшись на сковороде, выделяет влагу и смешивается с крахмалом. Получается, своего рода, клейкая масса, которая как раз и не дает овощу подрумяниваться. Ломтики овоща слипаются, размокают и в итоге получается какое-то варено-жареное мессиво, пусть и вкусное, но не идеальное.

Кипяток в этом случае выступает в роли "клетки" для крахмала. Достаточно на 1-2 минуты опустить нарезанный картофель в кипяток, и горячая вода "запечатает" их, создавая тонкий слой крахмальной пленки. Сквозь нее масло со сковороды глубоко проникнуть не сможет, из-за чего корнеплод впитает минимум жира и станет не только полезным, но и хрустящим, а внутри - нежным и рассыпчатым.

Как правильно пожарить картошку таким способом

Перед тем как вкусно пожарить картошку, ее нужно правильно ошпарить, иначе вся магия кулинарии исчезнет, и желаемого результата вы не добьетесь. Нарежьте картофель ломтиками или кружочками одинаковой толщины. Вскипятите воду в кастрюле, посолите ее, а затем аккуратно опустите корнеплод в кипящую жидкость на 1-2 минуты. Варить его не нужно - лишь обработать поверхность ломтиком кипятком.

С помощью шумовки достаньте ломтики картошки из кастрюли и разложите на бумажные полотенца, чтобы обсушить. Чем лучше вы высушите будущий гарнир - тем более хрустящей окажется корочка. Затем можно выкладывать картошку на разогретую сковороду, щедро смазанную маслом. В идеале можно использовать смесь сливочного и растительного, чтобы создать неповторимый вкус. Жарьте картофель порционно - если на сковороде его будет слишком много, овощ начнет тушиться, а не жариться.

Важно и то, на каком огне жарить картошку - использование среднего нагрева позволит корнеплоду приготовиться равномерно, не сгореть и не начать размокать на сковороде. Если все сделаете правильно, получите превосходный ароматный хрустящий гарнир.

