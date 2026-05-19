ВСУ вклинились в оборону россиян в Донецкой области, – Братчук

Вооруженные Силы Украины провели успешные контратакующие действия в Донецкой области и смогли существенно продвинуться вперед. Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук телеканалу FREEДОМ.

Российская армия продолжает считать Донецкое направление своим главным стратегическим приоритетом. Оккупанты бросают в бой огромные резервы, чтобы выйти на административные границы области. Однако как отметил Братчук, на Александровском и Гуляйпольском направлениях у врага уже возникли серьезные проблемы.

"Если говорить о Покровске, точную локацию не могу назвать по понятным причинам, то здесь Силам обороны удалось осуществить не просто контратакующие действия тактического характера, а можно назвать их прорывными. Потому что на некоторых локациях нашим силам удалось вклиниться на 3 км в глубину обороны российских оккупантов. И операция продолжается", – заявил спикер УДА.

Он добавил, что Силы обороны также контратакуют в районах других трех городов – Лимана, Константиновки и Мирнограда.

По словам командира, враг до последнего сохраняет "маниакальное желание" прорваться к Константиновке, чтобы закрепиться в домах и начать бои за сам город.

Ранее УНИАН писал, что анализ, проведенный изданием The Economist, показал, что в этом году Россия впервые с октября 2023 года понесла значительные территориальные потери. Кроме того, по оценкам журналистов, по состоянию на 12 мая на войне погибло от 280 000 до 518 000 российских солдат, а общее количество жертв (включая раненых) составило от 1,1 до 1,5 млн человек.

Как отметил немецкий журналист Пол Хокенос, еще более года назад президент Украины Владимир Зеленский фактически обозначил новую концепцию войны – возвращение ее в Россию. Он заметил, что этой весной, на пятом году войны, появляется все больше признаков того, что эта стратегия приносит результаты и даже меняет логику боевых действий.

