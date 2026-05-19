РФ ударила баллистикой по Прилукам: есть погибшие и много раненых

Среди раненых – 14-летний ребенок.

В результате удара баллистической ракетой по городу Прилуки в Черниговской области двое человек погибли, по меньшей мере 17 ранены.

Как сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, россияне нанесли удар баллистической ракетой по центру Прилук около 10 утра.

"Под ударом – одно из предприятий. Поврежден торговый центр, расположенный рядом с местом прилета, супермаркет и пожарная техника", – отметил он.

По его информации, на данный момент известно о двух погибших и как минимум 17 раненых. Среди них – 14-летний ребенок.

Чаус добавил, что медики оказывают всем помощь. На месте атаки работают соответствующие службы.

В результате ракетного обстрела Прилук поврежден торговый центр "Эпицентр", сообщили в пресс-службе компании.

"Двое наших сотрудников получили ранения. К счастью, угрозы их жизни нет… Взрывной волной почти полностью разрушена задняя стена здания. После удара также возник пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС", – говорится в сообщении.

Атака на объекты газовой инфраструктуры в Черниговской области

Утром 19 мая враг нанес удар по нескольким объектам газовой инфраструктуры в Черниговской области. Об этом сообщили в НАК "Нафтогаз Украины".

По словам главы нефтегазового монополиста Сергея Корецкого, в результате попаданий дронов на территории производственных объектов зафиксировано разрушение критически важного оборудования. Персонал одного из атакованных объектов эвакуирован. Пострадавших нет.

