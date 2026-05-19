У США есть три уникальных подводных лодки, но их больше не строят: в чем причина

Одним из самых впечатляющих классов быстроходных ударных подводных лодок США является класс Seawolf, который впервые был принят на вооружение в 1997 году. Однако с тех пор США смогли построить всего три таких подводных лодки, пишет slashgear.

ВМС планировали заменить ими подводные лодки класса "Лос-Анджелес", но в результате получили только три из запланированных 29 подводных лодок класса Seawolf, и главным фактором была стоимость.

Проектирование подводных лодок этого класса началось в 1983 году во время холодной войны, но к тому времени, когда флот принял первую лодку на вооружение, холодная война уже давно закончилась. Оправдать огромную стоимость каждой лодки стало невозможно, поэтому Конгресс решил отказаться от оставшихся запланированных подводных лодок.

Каждая подводная лодка класса Seawolf обошлась правительству примерно в 3,5 миллиарда долларов (7,65 миллиарда долларов на 2026 год), что делает её самой дорогой подводной лодкой в ​​истории США.

При этом они остаются одними из самых передовых атомных подводных лодок в мире, что впечатляет, учитывая их возраст. После отмены программы ВМС США рассмотрели другие проекты, прежде чем остановиться на более компактных, но более доступных подводных лодках класса "Вирджиния", которых по состоянию на ноябрь 2025 года насчитывается около двух десятков.

Впечатляющая мощь

Это самые быстрые военные подводные лодки, находящиеся в настоящее время в эксплуатации - они способны развивать максимальную скорость под водой в 40 миль в час. Подводные лодки USS Seawolf и USS Connecticut (SSN-22) вытесняют 9 137 тонн морской воды в погруженном состоянии, но USS Jimmy Carter (SSN-23) значительно больше; корабль был удлинен на 100 футов, его общая длина составляет 453 фута (138 метров), и он вытесняет 12 151 тонну морской воды в погруженном состоянии.

Преимущество этого класса подводных лодок для ВМС заключается в их низкой звукоизоляции. Бортовые системы работают невероятно тихо, что затрудняет их обнаружение гидролокатором. По этой причине подводные лодки класса Seawolf иногда сравнивают с истребителем F-22 "Раптор", поскольку обе труднообнаружимы и оснащены множеством систем вооружения. Подводные лодки могут нести до 50 единиц вооружения, включая крылатые ракеты UGM-109 "Томагавк", торпеды Mark 48 и противокорабельные ракеты "Гарпун".

ВМС США планируют вывести из эксплуатации подводные лодки класса Seawolf, начиная с USS Connecticut, в 2031 году. Две другие, вероятно, последуют этому примеру некоторое время спустя, что завершит оперативный период подводных лодок класса Seawolf в составе ВМС.

