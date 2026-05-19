Представители команды певицы DARA отреагировали на скандальное заявление Киркорова

Ранее путинист примазался к победе Болгарии на "Евровидении-2026".

Представители команды болгарской певицы DARA, которая победила на международном песенном конкурсе "Евровидение-2026", опровергли причастность российского певца-путиниста Филиппа Киркорова к подготовке ее номера и песни Bangaranga. Соответствующее заявление они сделали в комментарии румынской редакции RFI.

В частности, работавший над написанием трека румынский композитор и музыкант Кристиан Тарча и вовсе сначала не понял, о ком идет речь.

"Я не знаю, кто такой Филипп Киркоров", - заявил он.

Вместе с тем он подтвердил, что в команде DARA работал греческий композитор Димитрис Контопулос, тесно сотрудничавший с путинистом ранее.

"Нас четверо авторов - я, Дара, Анна и Димитрис… Титры существуют, они видны. Мы четверо работали над песней. Те, с кем я работал, по крайней мере, те, с кем я связывался и с кем сидел в студии. Это только мы", - сказал Тарча.

При этом он сам обратился к Контопулосу, чтобы спросить об участии Киркорова, и добавил:

"Он не участвовал в Bangaranga. Но, вероятно, потому что он работал с Димитрисом, он гордится тем, что Димитрис участвовал в создании Bangaranga, и, вероятно, рад ее успеху".

Контопулос также опроверг участие Киркорова, но при этом назвал его своим "другом".

"Мы много лет назад работали вместе над проектами для Евровидения. Он мой друг. Он меня поддерживает. Но нет", - заявил композитор.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Филипп Киркоров заявил, что помогал готовить певицу DARA к "Евровидению-2026".

