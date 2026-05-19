Трамп готовится напасть на новую страну, не закончив войну в Иране, - Politico

Администрация Трампа всё чаще рассматривает возможность военных ударов по Кубе. Как пишет Politico, Дональд Трамп и его помощники разочарованы тем, что кампания давления США, включающая в себя лишение острова топлива, не привела к согласию кубинских лидеров на существенные экономические и политические реформы. Поэтому они относятся к военному варианту серьёзнее, чем раньше.

"Настроение определенно изменилось. Первоначальная идея в отношении Кубы заключалась в том, что руководство слабое, и что сочетание усиления санкций, фактически нефтяной блокады, и явных военных побед США в Венесуэле и Иране заставит кубинцев пойти на сделку. Теперь Иран свернул с правильного пути, и кубинцы оказались гораздо жестче, чем предполагалось изначально. Поэтому теперь на повестке дня стоит вопрос о военных действиях, чего раньше не было", - говорит один из собеседников издания.

На прошлой неделе стало известно, что США готовятся предъявить обвинения бывшему президенту Кубы Раулю Кастро. Это вызвало предположения о том, что США могут провести военную операцию по вывозу Кастро, как это было сделано с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.

Politico пишет, что за последние несколько недель Южное командование США начало разрабатывать планы потенциальных военных действий. Рассматривается несколько вариантов, помимо захвата одного или двух человек. Военные действия могут варьироваться от единичного авиаудара, призванного запугать режим и заставить его пойти на уступки, до наземного вторжения, направленного на его свержение. В то же время собеседники издания отмечают, что использование кубинских эмигрантов в любой миссии маловероятно.

Представители администрации уже закладывают основу для пиар-кампании военных действий. Так, в выходные дни Axios сообщило, что Куба приобрела сотни военных беспилотников и обсуждала способы их использования в случае начала боевых действий между Вашингтоном и Гаваной. Многие аналитики восприняли этот отчет как утечку информации, направленную на обоснование военного удара США по Кубе.

В то же время пока неизвестно, какое решение примет Трамп. Ему необходимо учитывать политическую ситуацию, и падение его рейтингов из-за резкого роста цен на бензин в связи с войной с Ираном.

При этом вряд ли проблемы Трампа в Иране удержат его от проведения военной операции против Кубы, считает Politico. Напротив, он может рассматривать Кубу как легкую победу.

Трамп нацелился на Кубу

В январе 2026 года администрация президента Дональда Трампа резко ужесточила политику в отношении Кубы. Вашингтон ввел эффективную нефтяную блокаду острова. Это привело к фактическому прекращению поставок топлива (преимущественно из Венесуэлы и других источников), что вызвало самый острый энергетический кризис в истории страны.

Куба столкнулась с массовыми отключениями электричества, дефицитом топлива, параличом транспорта и обострением гуманитарной ситуации. В мае директор ЦРУ Джон Ретклифф посетил Гавану для переговоров, а Трамп неоднократно заявлял о возможности "взять Кубу" и обещал смену режима до конца года.

