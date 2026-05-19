Эти знаки Зодиака ждут судьбоносные перемены до 2033 года

Астрологи считают, что для двух знаков Зодиака начался совершенно новый жизненный этап после перехода Урана в другой знак. Планета неожиданных перемен 26 апреля 2026 года покинула Телец и вошла в Близнецы, открыв период масштабных трансформаций, который продлится до 2033 года, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Специалисты отмечают, что энергия Урана в Тельце была непростой, поскольку Телец стремится к стабильности, тогда как Уран связан с резкими переменами и непредсказуемостью. Однако в Близнецах, которые считаются более гибким и адаптивным знаком, влияние этой планеты раскрывается гораздо гармоничнее. Астрологи CafeAstrology считают, что ближайшие годы будут связаны с разрушением старых ограничений в сфере общения, идей и обмена информацией. По их мнению, этот период потребует открытости мышления и способности быстро адаптироваться к новым обстоятельствам.

Близнецы

Поскольку Уран вошел именно в знак Близнецов, представителей этого знака ожидают особенно заметные перемены. Астролог Элизабет Бробек считает, что в ближайшие годы их жизнь может кардинально измениться. Речь идет как о неожиданной смене карьеры, так и о появлении необычных романтических отношений или совершенно новых жизненных интересов.

Для Близнецов этот этап окажется скорее позитивным, ведь они обычно легко принимают перемены и даже нуждаются в них. Особенно это актуально после периода неопределенности и внутренней растерянности, который многие могли переживать в последнее время.

До 2033 года изменения могут затронуть практически все сферы жизни. Астрологи советуют морально готовиться к неожиданным событиям и новым возможностям, поскольку впереди Близнецов ждет своеобразное обновление и шанс начать многое с чистого листа.

Водолей

Водолеи в прошлом могли чувствовать неуверенность относительно будущего – как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Именно эта неопределенность мешала им двигаться вперед так быстро, как хотелось бы.

Однако сейчас ситуация начинает меняться. По словам Бробек, Плутон продолжает движение через знак Водолея, а Уран – планета, связанная с этим знаком, – перешел в Близнецы, запуская серьезные преобразования.

Астролог считает, что ближайшие годы могут открыть перед Водолеями новые перспективы и помочь занять более выгодное положение. Это может проявляться в карьерном росте, неожиданных шансах или событиях, которые в итоге сыграют им на руку.

Также влияние Урана в Близнецах усилит тему коммуникации. Водолеи могут почувствовать тягу к деятельности, связанной с передачей информации: написанию книг, запуску подкастов, работе в медиа или сфере общения.

Хотя некоторые идеи сейчас могут казаться слишком смелыми или даже нереалистичными, астрологи уверены, что упорство поможет Водолеям добиться заметных успехов. По мнению Бробек, Плутон будет усиливать их возможности вплоть до 2044 года, помогая постепенно становиться лучшей версией себя.

