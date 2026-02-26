Си Цзиньпин обозначил позицию Китая по войне России против Украины

Лидер КНР заявил, что необходимо учесть "законные опасения всех сторон".

Лидер Китайской народной республики Си Цзиньпин заявляет, что ключ к миру нужно искать с помощью последовательного диалога и переговоров.

Как говорится на сайте Министерства иностранных дел Китая, 25 февраля в Пекине Си Цзиньпин встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

В частности, оба лидера обменялись мнениями по поводу "кризиса в Украине" (так в Китае называют войну России против Украины).

"Президент Си изложил принципиальную позицию Китая и отметил, что ключ к поиску урегулирования заключается в последовательном диалоге и переговорах. Важно обеспечить равноправное участие всех сторон и создать прочную основу для мира, учесть законные опасения всех сторон и усилить волю к миру, а также воплотить общую безопасность и построить прочную архитектуру мира", - говорится в сообщении.

Китай и Украина - позиция по войне

Как сообщал УНИАН, в декабре президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что данные от китайских спутников были использованы Россией с целью нанесения ударов по украинским энергетическим объектам. По мнению президента Украины, такая деятельность отдельных субъектов из Китая позволяет России затягивать войну и делать подходы к дипломатии менее серьезными.

В октябре 2025 года Зеленский подтвердил, что Китай помогает России и не заинтересован в победе Украины.

Как пишет The Times, за годы полномасштабной войны поддержка России со стороны Китая углубилась. Сейчас на Пекин приходится 40% российского экспорта нефти, активно обходятся западные санкции, а товарооборот между странами в прошлом году достиг 250 млрд долларов.

