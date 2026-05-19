В 'ПриватБанке' вырос доллар: свежий курс валют на 19 мая

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 19 мая, вырос на 5 копеек и составляет 44,40 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 51,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,80 гривни, а евро – по курсу 50,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник остался на прежнем уровне и составляет 44,44 гривны. Курс евро при оплате картой сегодня также остался неизменным – 51,81 гривны.

Нацбанк Украины установил на 19 мая официальный курс доллара к гривне на уровне 44,16 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 9 копеек.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,41 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 15 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 3 копейки и составляет 44,38 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,87 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 2 копейки и составляет 51,80 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,10 гривни за евро.

