'Шахед' на онлайн-управлении атаковал объект украинской ПВО, - Флэш

Советник министра просит замаскировать позиции и следить за пролетами вражеских разведывательных БПЛА.

Россияне с помощью "Шахеда" с онлайн-управлением атаковали объект украинской противовоздушной обороны. Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Флэш).

"Шахед" с онлайн-управлением снова атаковал объект ПВО. К сожалению, я не могу рассказать вам все подробности. Я прошу всех, кто задействован в ПВО, не ждать приказов командования, а также анализировать ситуацию и думать", - подчеркнул специалист.

Он не раскрыл, какой именно объект атакован и каковы последствия. В то же время, по его словам, алгоритм противника заключается в том, что сначала пролетающий "Шахед" или "Гербера" проводят разведку. В частности, разведывают, стоит ли объект ПВО на месте, как часто меняет позиции.

Видео дня

Затем противник применяет тактику двойного удара: одна цель отвлекает огонь на себя, другая в этот момент атакует объект.

"Пожалуйста, маскируйтесь, меняйте позиции, наблюдайте за пролетами разведчика-БПЛА. Когда экипаж работает по цели, кто-то обязательно рядом должен смотреть на вираж на наличие других целей рядом. Не стреляйте просто так, не выдавайте позиции", - советует Флэш.

Удары РФ по ПВО

Как писал УНИАН, в мае российский управляемый "Шахед" поразил мобильную огневую группу Сил обороны Украины. Бескрестнов тогда заявил, что мобильная огневая группа работала по одному "Шахеду", другой в этот момент охотился на экипаж. И это, по словам Флеша, был не первый случай.

Он призвал принять соответствующие меры для того, чтобы уберечь экипажи мобильных групп, работающих в различных воинских подразделениях. Он отметил, что машины - лишь железо, основная ценность - люди.

Вас также могут заинтересовать новости: