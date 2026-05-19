Синоптик предупредила о сильных ливнях в Украине, достанется и Киеву

Солнечной погоды в Украине пока не будет. Вместо этого ожидаются дожди, ливни и грозы. Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Кто ждет ясной солнечной погоды – придется подождать. Потому что пока почти вся территория Украины находится и будет находиться под влиянием атмосферных фронтов", – пояснила эксперт.

По ее словам, ожидается нестабильная погода летнего типа, с кратковременными дождями, грозами, вероятными сильными ливнями и даже местами со шквалами и градом.

"Лишь влияние западного антициклона будет сдерживать интенсивность подобных процессов в западных областях Украины", – уточнила она.

В частности, 20 мая температура воздуха в течение дня составит +21...+25 градусов. На востоке, в центре, большей части южной части, в Сумской и Черниговской областях ожидается +25...+28 градусов. Немного прохладнее будет в западных областях, в Житомирской, Винницкой областях, западных районах Черкасской области, +18...+22 градуса.

В Киеве, по прогнозу Натальи Диденко, 20 мая пройдут кратковременные дожди, грозы, а также есть вероятность сильных кратковременных ливней.

"Обязательно выбирайте безопасное место для парковки автомобиля, городские стоки порой заилены, улицы могут принять вид реки", – посоветовала она.

Температура воздуха в столице ожидается в среду около +25 градусов.

