Кофе все чаще подделывают: чем мошенники заменяют настоящие зерна

Покупка любимого бодрящего напитка в популярных интернет-магазинах все чаще напоминает лотерею.

Из-за плохого урожая кофе цены на любимый утренний напиток во всем мире бьют исторические рекорды. Этим сразу воспользовались мошенники. В магазинах появилось очень много подделок, которые внешне почти невозможно отличить от пачек известных и дорогих брендов.

Мошенники часто используют сою в качестве заменителя кофе, пишет WP Finanse. Соя встречается в различных формах, таких как мука или экстракты, а также обжаренные зерна, что делает ее трудноотличимой от кофе без специализированных исследований.

Сообщается, что обжаренная соя имеет темный цвет и отчетливый горьковатый запах, что делает ее похожей на кофе, особенно в случае молотых или растворимых смесей. Из одного килограмма настоящего кофе можно произвести гораздо большее количество фальсифицированного товара, что позволяет сохранить внешний вид и запах, близкие к оригиналу.

Это мировая проблема - как понять, что кофе подделка

Джузеппе Лавацца, представитель компании Lavazza, указал, что на европейском рынке присутствуют поддельные продукты их бренда. Несмотря на ценовое давление, компания не планирует изменять свои бленды.

"Мы никогда не меняем бленды, мы уважаем состав кофе. Мы уважаем потребителя и не хотим его обманывать", – подчеркнул Лавацца.

Стремительный рост проблемы обусловлен ситуацией на глобальном рынке сырья. Последние годы принесли рекордные скачки цен на кофе, которые в 2024 году достигли 39 процентов. Отсутствие благоприятных погодных условий в Бразилии или Вьетнаме повлияло на снижение урожая, что усугубляет эту проблему.

Аромат настоящего кофе является ключевым показателем, который отличает его от землистого запаха сои. Как объяснила Сандра Глобене из сети "Друзья Кофе", необычно светлый цвет молотого продукта может означать присутствие нежелательных наполнителей.

Важно также и то, что молотая соя быстро впитывает воду, в то время как в случае с кофе это происходит медленнее, добавила экспертка.

Цены на кофе продолжают расти

Аналитики указывают, что различия в подорожании молотого и растворимого кофе являются результатом меньшей доли арабики в составе второго из них. Молотый кофе оказался дороже на 30,1 процента в сравнении год к году, в то время как растворимый вырос на 15,7 процента.

Сейчас самые дешевые килограммовые упаковки кофе можно найти в маркетах примерно за 400–500 гривен, а некоторые бренды достигают цен более 1000 гривен. При благоприятных условиях сбора урожая в Бразилии и отсутствии экстремальных погодных явлений возможны снижения цен в середине 2026 года.

