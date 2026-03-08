Китай предупредил о 'пламени войны' и призвал США к переговорам

По словам китайского дипломата, приоритетом сейчас является формирование благоприятной среды и урегулирование противоречий без лишних препятствий.

Пекин является гарантом глобального мира, заявил глава МИД Китая Ван И на фоне мировой нестабильности и конфликта в Иране. В то же время во время пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей он выразил готовность к диалогу с США, смягчив риторику перед предстоящей встречей лидеров обоих государств, пишет издание CNN.

Комментируя войну в Иране, Ван И выразил глубокую обеспокоенность страны разрушительными последствиями конфликта для мирового порядка.

"Это была война, которая никогда не должна была произойти, и война, которая никому не принесла пользы", - подчеркнул он.

Растущее беспокойство Китая по поводу войны с Ираном происходит на фоне того, что его главный лидер Си Цзиньпин готовится принять президента США Дональда Трампа в Пекине для ключевых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира в конце этого месяца, сообщает издание.

Дипломат подчеркнул, что Китай выступает "важнейшей в мире силой мира, стабильности и справедливости", призывая к немедленному прекращению огня, чтобы "предотвратить эскалацию ситуации и избежать распространения пламени войны", отмечает автор.

"Все стороны должны как можно скорее вернуться за стол переговоров и решить свои разногласия путем равноправного диалога", - сказал он на конференции.

Подготовка к саммиту с Трампом

Геополитическая напряженность, в частности убийство аятоллы Али Хаменеи и удары США и Израиля по Ирану, создает сложный фон для предстоящей встречи Си Цзиньпина с Дональдом Трампом. Ожидается, что лидеры обсудят не только ближневосточный кризис, но и хронические проблемы: торговые войны и вопрос Тайваня, отмечается в материале.

В противовес политике США, которую Пекин трактует как источник хаоса. Он представил КНР как ключевой фактор стабильности в мире, страдающий от беспорядка. Несмотря на такую критическую позицию, китайская сторона все же оставляет пространство для продуктивного взаимодействия, сообщает издание.

"Сейчас нужно, чтобы обе стороны тщательно подготовились, создали благоприятную среду, управляли существующими разногласиями и устранили ненужное вмешательство", - отметил Ван И.

В то же время Ван призвал к дальнейшему сотрудничеству с Вашингтоном для решения ключевых разногласий, выразив свою приветливость на предстоящем саммите между Си и Трампом. Он признал, что лидеры двух стран подали пример, помогая двусторонним отношениям достичь общей стабильности, несмотря на нестабильность:

"Китай и Соединенные Штаты - обе великие державы, и ни одна из них не может изменить другую - но мы можем изменить способ взаимодействия".

Если год назад Пекин лишь предостерегал США от "двуличного подхода", то сегодня Китай демонстрирует гораздо большую уверенность, пишет журналист. Несмотря на тарифы Трампа, КНР удалось укрепить связи с европейскими лидерами, такими как Макрон, Стармер, Мерц.

Отдельно министр раскритиковал попытки Трампа заменить ООН вновь созданным "Советом мира".

"Попытки обойти ООН и начать все сначала, создать отдельную систему или объединить небольшие блоки и эксклюзивные круги не получают поддержки и являются неустойчивыми", - отметил он.

В то же время Ван И обошел вниманием войну в Украине, которая длится уже пятый год, и напряженность в Южно-Китайском море, пишут СМИ. Вместо этого он подтвердил непоколебимость альянса с Москвой, назвав эти отношения "неизменными ветром и дождем, стабильными, как гора", отмечается в материале.

"Китай и Россия имеют высокий уровень политического взаимного доверия. Стоять спина к спине является определяющей чертой отношений между Китаем и Россией. Мы не боимся никаких внешних провокаций или давления", - подытожил главный дипломат Китая.

Политика Китая

Ранее УНИАН писал, что согласно разведывательным данным США, Китай рассматривает возможность предоставления Ирану финансовой помощи, а также поставки критически важных компонентов и запасных частей для ракет. Несмотря на предыдущую сдержанность, Пекин может пойти на такой шаг из-за угрозы собственным энергетическим интересам и значительной зависимости от иранской нефти. В то же время китайская сторона официально призывает к прекращению эскалации, подчеркивая важность сохранения суверенитета государств Персидского залива.

Добавим, что администрация США стремится убедить Китай сократить закупки российской нефти в пользу американских энергоносителей. Министр финансов Скотт Бессент планирует обсудить эту инициативу с вице-премьером Хэ Лифэном во время мартовской встречи в Париже. Это предложение должно стать частью подготовки к апрельскому саммиту между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином для поиска сложных компромиссов в двусторонних отношениях.

