Также в РФ ввезут технику, в том числе боевые танки и БТР.

В ближайшее время Северная Корея планирует перебросить в Россию дополнительные войска: около 6000 военнослужащих. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов в разговоре с изданием The Japan Times.

По его словам, также КНДР предусматривает завести в РФ от 50 до 100 единиц своей техники, включая основные боевые танки M2010 (Cheonma-D) и бронетранспортеры БТР-80 якобы для проведения инженерных работ.

"Некоторые из них действительно могут быть привлечены к разминированию и строительству укреплений, но все ли они будут заниматься этим?", - отметил Буданов.

Начальник ГУР МО Украины очертил масштабы и последствия военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, отметив, что сейчас в мире есть только три страны, которые имеют опыт ведения современной войны на широкой линии фронта.

По его словам, Россия щедро финансирует участие северокорейских войск в войне против Украины.

"Кремль платит за все военное оборудование и войска. Речь идет о десятках миллиардов долларов, и для экономики Северной Кореи, одной из самых изолированных в мире, это очень серьезные деньги", - отметил глава украинской разведки.

При этом он добавил, что Украина постоянно подчеркивает, что сотрудничество между Москвой и Пхеньяном представляет угрозу не только для Украины. "Сейчас в мире есть только три страны, которые имеют опыт ведения современной войны на очень широкой линии фронта с использованием почти всех имеющихся средств - это Украина, Россия и Северная Корея", - подчеркнул Буданов.

КНДР в войне России в Украине

Как сообщал УНИАН, Северная Корея помогает России перекрывать ужасный дефицит рабочей силы, который усилился в результате полномасштабного вторжения в Украину. По данным издания ВВС, тысячи северокорейцев работают в РФ в рабских условиях.

В разведке Южной Кореи сообщали, что Северная Корея продолжает поставлять РФ артиллерийские снаряды. Общее количество такой помощи превышает 12 миллионов 152-миллиметровых снарядов.

