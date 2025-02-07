Сейчас формируется делегация, которая будет сопровождать его.

Специальный представитель США Кит Келлог совершит визит в Украину после участия в Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. "Рабочие даты есть. Даты визитов мы никогда не объявляем заранее из соображений безопасности, но действительно, ожидаем этого визита в феврале", - сказал Тихий.

По его словам, украинская делегация будет иметь контакты с Келлогом на Мюнхенской конференции. Во время визита в Украину его будет сопровождать делегация, сейчас формируется ее состав:

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"Мы ожидаем контактов и после этого этот визит. Не буду вдаваться в конкретные детали и даты. Просто подтвержу, что визит очень важен. Это возможность для нас донести подробную информацию о состоянии на фронте, о нашем видении путей к справедливому и всеобъемлющему миру. И мы этим шансом обязательно воспользуемся".

Также спикер МИД прокомментировал слова Келлога о необходимости уступок от обеих стран, призвав сконцентрироваться на уступках со стороны России.

"Украина не нападала ни на кого. На Украину напали. И путь к справедливому миру лежит через прекращение российской агрессии. Надо прежде всего сосредотачиваться на том, как эту агрессию прекратить, и как обеспечить, чтобы она не повторялась", - подчеркнул Тихий.

Также спикер министерства повторил, что Украина нуждается в сильных комплексных гарантиях безопасности, которые будут гарантировать, что российское нападение не повторится.

Отдельно Тихий сообщил, что сейчас прорабатывается контакт между министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и государственным секретарем США Марко Рубио. "Работа ведется. Есть предварительная дата этого контакта, но я не буду забегать вперед, давайте дождемся, когда он состоится", - добавил он.

План Трампа в отношении Украины

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский считает, что сейчас Трамп не имеет официального плана по прекращению войны в Украине.

Ранее Келлог сообщил, что представит стратегию американского президента на конференции безопасности в Мюнхене.

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