Кит Келлог заявил, что с нетерпением ждет этой возможности.

Стратегия президента США Дональда Трампа по завершению войны России против Украины будет представлена на конференции безопасности в Мюнхене (с 14 по 16 февраля). Это сделает спецпосланник Трампа по войне в Украине Кит Келлог.

"Я с нетерпением жду возможности рассказать о целях Дональда Трампа положить конец кровавой и дорогой войне в Украине", - написал он на своей странице в социальной сети X (Twitter).

Кроме того, Келлог подчеркнул, что планирует встретиться с теми союзниками США, которые "готовы с ними работать".

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Другие заявления Кита Келлога

Ранее УНИАН сообщал, что Кит Келлог все же посетит Украину. Визит должен произойти в ближайшее время, после 11 февраля. По данным журналистов, он должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"После визита Келлог поедет на переговоры в Европу, а затем должен принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности", – заявил источник.

Кроме того, Келлог заявил, что президент Украины дал понять, что смягчит позицию по территориям. Но Путину тоже придется это сделать. "Со временем и, вероятно, в ближайшее время мы проведем дискуссии со всеми. И это хорошо для обеих сторон", - сказал он.

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