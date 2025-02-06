Келлогг напомнил, что в США также проводились выборы во время войны.

Проведение президентских выборов является признаком демократического государства, но Украина не должна это делать до прекращения боевых действий, так как это противоречит Конституции страны.

Об этом заявил специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлогг в эфире телеканала NewsMax.

"Украинцы не могут прямо сейчас провести выборы, потому что это противоречит их Конституции. Украинцы не должны их проводить до прекращения боевых действий, но мы достигнем момента, когда им придется провести выборы. И это признак здоровой демократии", - сказал он.

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Келлогг подчеркнул, что США не намекают на то, что президент Владимир Зеленский должен уйти с поста главы государства. Он объяснил, что проведение выборов даже во время войны говорит о стабильности демократии в стране. Спецпредставитель Трампа напомнил, что в США также проводились выборы во время войны (в 1944 году во время Второй мировой войны - УНИАН).

США призвали Украину провести выборы до конца войны - что известно

Напомним, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлогг заявлял о том, что сразу после прекращения активных боевых действий Украина должна провести выборы. Он отметил, что это будет хорошо для демократии.

Как рассказали Reuters неназванные информированные источники, мирный план Трампа все еще в процессе создания, и никаких политических решений до сих пор не было принято, но Келлогг и другие официальные лица Белого дома в последние дни обсуждали, как подтолкнуть Украину согласиться на выборы в рамках первоначального перемирия с РФ.

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