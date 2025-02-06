Он призвал дождаться официальных переговоров.

Сейчас у президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа нет официального плана по прекращению войны России против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал украинский президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. Президента спросили, есть ли у Украины понимание, каким должен быть этот план:

"Конечно, есть видение у нас. Есть конкретные вещи, которые мы уже обсуждали с американской стороной еще до инаугурации президента Трампа. У нас была возможность услышать друг друга. Услышать видение, важные вещи, приоритетные, и вещи, в которых не может быть уступок от украинского народа".

Как сказал глава государства, Трампу известна позиция Украины. Он уверен, что плана президент США еще нет, а информация, которую публикуют в СМИ, не является официальной. "Я уверен, наши команды будут работать вместе. Не может быть отдельного плана от кого-то", - подчеркнул Зеленский.

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Президент напомнил, что недавно в медиа распространили информацию о каком-то плане от специального представителя США по вопросам Украины и России, отставного генерала Кита Келлога.

"А потом господин Келлог сказал, что "это не от меня". Это какая-то информация посторонняя. Много будет всего, и вбросов, и не вбросов, где-то это может совпадать с реальностью, но в большинстве случаев, уверен, что нет. Дождемся официальных переговоров и результатов", - добавил он.

Мирный план Трампа

В администрации нового американского президента сообщали, что переговоры о встречах с украинской и российскими сторонами уже ведутся. Белый дом хочет найти решение конфликта за 100 дней.

В СМИ публиковали разную информацию о том, как именно Трамп хочет закончить войну. По данным Bloomberg, одним из вариантов является замораживание боевых действий. Это оставит территории, которые оккупировала РФ, в неопределенном состоянии.

Также сообщалось, что частью гарантий безопасности, в которых Украина нуждается для защиты от нового вторжения, может быть размещение на линии соприкосновения западных военных.

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