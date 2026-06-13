Кандидатка на пост мэра Кракова выбросила флаг Украины в мусорный бак (видео)

Девушка участвовала в боях ММА и часто получала удары по голове.

Кандидатка на пост мэра польского города Краков Марианна Шрайбер начала свою предвыборную кампанию с провокационного видео, созданного с помощью ИИ и размещенного в соцсетях Instagram и X.

В предвыборном ролике Шрайбер снимает украинский флаг с кронштейна возле административного здания в Польше и бросает его вниз. Она также выбрасывает флаг ЕС в мусорный бак.

Шрайбер обещает вернуть Кракову то, что она называет "польской нормальностью" – в частности, убрать украинские и европейские флаги с муниципальных зданий, оставив только польские, вернуть христианские символы в школы и защищать традиционные ценности.

Основу предвыборной кампании Шрайбер составляют национальная идентичность, христианство и культурный консерватизм, а не традиционные муниципальные вопросы.

"Polskość to normalność ("польскость – это нормальность"). Чтобы восстановить ее, голосуйте за меня на предстоящих выборах", – заявляет кандидат в мэры.

Марианна Шрайбер – одна из самых известных в Польше блогеров. Впервые модель стала широко известна благодаря браку с бывшим министром партии "Право и справедливость" (PiS) Лукашем Шрайбером в 2015 году. С тех пор она сформировала собственный публичный имидж как инфлюенсерка, телеведущая, боец ММА и политическая активистка.

Краков был столицей объединенного польского государства в период с 1038 по 1596 год и традиционно считается одним из главных культурных, исторических и научных центров страны.

Ухудшение отношений между Украиной и Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное наименование "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. Это вызвало возмущение в Польше, где из-за этого планируют лишить Зеленского награды Ордена Белого Орла.

Польша ожидает, что Украина отменит свое решение о чествовании памяти Героев УПА в названии подразделения ССО. В противном случае со своей стороны там угрожают "дальнейшими решениями".

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