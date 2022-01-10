Полчища джазистов-джихадистов, управляемых ЦРУ, Ми-6 и, по некоторым сведениям, Зе-95, оккупировали территорию русского Казахстана, чтобы подчинить себе древнее оружие гуннов и выпустить на свободу коронавирус коричневой чумы, но встал на их пути лысый витязь в меховой жилетке, и снова всех переиграл.

Как сообщают российские СМИ, эта мистическая история началась в музее исконно русского города Алматы. Тысячи вооруженных до зубов новейшими образцами оружия стран НАТО иностранных джазистов-джихадистов, прошедших боевые репетиции в Афганистане под руководством позорно сбежавших оттуда американских войск, осадили очаг русской культуры и быта, пытаясь ворваться внутрь и вооружиться хотя бы мечами и копьями гуннских воинов. Семичеловековое полчище русофобствующих молодчиков выломало дверь и уже готово было овладеть древними могущественными копьями, против которых светлое воинство ОДКБ могло выставить разве что хрупкие хоругви и кадила, с которыми оно и пришло освобождать Казахстан от оккупации казахами, но тут случилось "мистическое чудо" - в музее возник дух предков Казахстана - неизвестный русский Витязь в меховой жилетке, от одного вида которого семичеловековое полчище бежало в огромной панике...

Главным достижением Витязя в меховой жилетке стало спасение секретной американской биолаборатории

Откуда же у этого грозного воина меховая жилетка? Ответ на этот вопрос нужно искать в поздравлении Владимира Владимировича Путина с Русским годом. Многие в ту ночь обратили внимание, что президент РФ зачитывал праздничную речь в модном дедушкином пальто, под которым угадывался бронежилет, из чего кое-кто сделал вывод, что какое-то мародерствующее полчище пыталось убить Путина прямо в кремлевском дворе. Путин, конечно, легко победил заокеанских противников, но, как заметили российские СМИ, на российском президенте был вовсе не броник, а меховая жилетка, "которую ему рекомендовали поддеть, чтобы его не продуло".

Вот откуда жилетка!

...В тот день Путин лично спас не только музей с русскими копьями гуннов. По некоторым сведениям, именно он, в частности, арестовал предводителя полчищ джазистов-джихадистов джазиста Викрама Рузахунова - кровавого пианиста, исполнительного директора террористического фестиваля "Джаз Бишкек Весна", приехавшего из Кыргызстана на новогодние гастроли, в ходе которых он с диким хохотом запирал маленьких русскоязычных казахов в рояле и оставлял там навсегда. Однако главным достижением Витязя в меховой жилетке стало спасение секретной американской биолаборатории, которая и являлась основной целью террористов под управлением агента Ми-6 (и, по некоторым сведениям, опять же, Зе-95) криминального авторитета Армана Дикого.

Братский народ - он и есть братский народ, Москва - мать городов казахских

Рассказывающие об этом подвиге российские СМИ всякий раз оговариваются, что существование биолаборатории как таковой "уже опровергли, но эксперты предупреждают: успокаиваться рано", потому что "американцы сейчас пытаются создать вокруг нас пояс биологического оружия, и это очень серьезно". Так, в сенсационной статье "Вся правда о секретных биолабораториях в Казахстане" специалисты говорят, что если бы в Казахстане, допустим, была секретная американская военная биолаборатория, то в ней разрабатывались бы новые виды биооружия, которое можно использовать для политических и военных целей, - в частности, генетическое оружие. Ведь на ком, как не на казахах, ЦРУ и Пентагон могут экспериментировать над русскими генами? Братский народ - он и есть братский народ, Москва - мать городов казахских.

Но и это еще, к сожалению, не все. Как считает еще один русский эксперт по биооружию, американская биолаборатория в Казахстане, которую освободил от террористов лысый Витязь в меховой жилетке, вполне могла быть местом, где разрабатывали новый коронавирус SARS-CoV-2. А почему бы, собственно, и нет? В том-то и дело. Особенно учитывая тот факт, что это может быть не что иное, как коронавирус коричневой чумы.

Россия всегда освобождает мир от коричневой чумы.

Василий Рыбников