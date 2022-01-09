На лице задержанного видны следы избиения, а возле посольства Казахстана в Бишкеке собрался митинг.

В Казахстане был задержан джазовый музыкант из Кыргызстана Викрам Рузахунов якобы за участие в протестах.

Как сообщает 24.kg, в эфире казахстанских телеканалов показали сюжет, где один из задержанных в Алматы рассказал, что прилетел из Кыргызстана.

В сюжете шла речь о том, что кто-то 1 января якобы предложил задержанному кыргызстанцу участвовать в митинге за $200. На лице мужчины видно следы избиения.

На видео мужчина утверждает, что безработный, и говорит, что ему якобы оплатили перелет в Казахстан.

Позже выяснилось, что задержанным на видео является Викрам Рузахунов - известный пианист, аранжировщик и исполнительный директор фестиваля "Джаз Бишкек Весна".

По словам родственников, его пытали и неизвестно где удерживают, они не могут связаться с ним, пишет "Кактус медиа".

В МИД Кыргызстана заявили, что будут выяснять причины задержания своего гражданина.

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Тем временем, возле посольства Казахстана в столице Кыргызстана Бишкеке собрался митинг из-за задержания Викрама Рузахунова в Алматы.

Как пишет 24.kg, на акцию приехал глава Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики Камчыбек Ташиев. Он утверждает, что задержанный музыкант не является террористом и никогда не был с этим связан.

"Он порядочный человек, музыкант. С утра проверили по всем каналам, Викрам Рузахунов не принимал участия в беспорядках, уличных шествиях. Информация от гостелеканалов Казахстана неправильная. Соседям нужно менять риторику расследования. Обвинять наших граждан в терроризме - неправильно", - сказал Ташиев.

Как сообщал УНИАН, в Казахстане со 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введения демократических изменений.

Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.

5 января правительство Казахстана ушло в отставку. По всей стране был введен режим чрезвычайного положения.

Самая сложная ситуация сложилась в Алматы, где демонстранты захватили здания городской администрации, прокуратуры, аэропорт.

В ночь на 6 января начались грабежи, после чего президент Касым-Жомарт Токаев объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи "в наведении порядка" у ОДКБ. Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан уже отправили своих военных в Казахстан.

7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он отметил, что мирные переговоры с "вооруженными и подготовленными бандитами" неуместны, поэтому их нужно уничтожать, это будет сделано в ближайшее время.

Также Токаев сообщил, что режим ЧС будет поэтапно снят в регионах страны, где ситуация нормализовалась, а все требования граждан Казахстана, которые выражались в мирных формах, были услышаны.

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