Половина американского общества считает, что США имеют обязанность помогать Украине.

Перед саммитом президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина был проведен новый опрос Pew Research Center, который показал, что американцы разделились во мнениях относительно того, должны ли США помогать Украине защищаться от РФ. Об этом пишет CNN.

Отмечается, что демократы по-прежнему значительно чаще, чем республиканцы, видят роль США в конфликте, однако поддержка республиканцев относительно участия США выросла с весны.

"Половина американской общественности считает, что США имеют обязанность помогать Украине, а 47% считают, что нет. Доля республиканцев и независимых избирателей, которые склоняются к республиканцам, которые считают, что такая обязанность существует, составляет 35% - это на 12 пунктов больше, чем в марте, хотя все еще значительно меньше, чем 66% демократов и избирателей, склоняющихся к демократам, которые считают так же", - отметили в материале.

В общем 49% респондентов подчеркнули, что они очень или немного уверены в том, что Трамп примет мудрые решения относительно войны РФ в Украине, а 59% считают, что они не очень уверены или совсем не уверены в его решениях.

"Около трети считают, что Трамп слишком поддерживает Россию в войне, 6% считают, что он слишком поддерживает Украину, 28% считают, что он придерживается правильного баланса, а остальные не уверены", - добавили в CNN.

Ранее президент США сделал ряд заявлений накануне переговоров с Путиным, которые состоятся сегодня, 15 августа. Он считает, что важнее будет вторая встреча.

"Посмотрим, что будет, у нас большая встреча. Я думаю, что это будет очень важно для России, и это будет очень важно для нас, потому что мы спасем много жизней. [...] Но более важной будет вторая встреча, на которой будут присутствовать президент Путин, президент Зеленский, я и, возможно, некоторые европейские лидеры, а может и нет", - отметил Трамп.

В то же время в CNN сообщали, что Трамп обещает России суровые последствия, если Путин не согласится на прекращение огня. По его словам, ситуация в Украине становилась очень плохой и он, как минимум, значительно ее успокоил.

"Думаю, вы со мной согласитесь. Значительно успокоил. Но они по-прежнему теряют тысячи солдат в неделю, и мы должны решить эту проблему", - подчеркнул президент США.

