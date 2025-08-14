По словам американского президента, вторая встреч а будет более важной.

Уже завтра, 15 августа, на Аляске состоятся переговоры между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Но, по словам американского лидера, важнее будет вторая встреча.

Такое заявление он сделал во время общения с журналистами в Овальном кабинете, пишет Sky News. Трамп добавил, что на следующую встречу, возможно, будут приглашены и представители Европы.

"Посмотрим, что будет, у нас большая встреча. Я думаю, что это будет очень важно для России, и это будет очень важно для нас, потому что мы спасем много жизней. [...] Но более важной будет вторая встреча, на которой будут присутствовать президент Путин, президент Зеленский, я и, возможно, некоторые европейские лидеры, а может и нет", – продолжил он.

По мнению президента США, Путин и Зеленский "заключат мир".

Он также убежден, что российский диктатор не будет "играть с ним".

"Я думаю, что если бы я не был президентом, он бы захватил всю Украину, это война, которая никогда не должна была бы начаться. Если бы я не был президентом, по моему мнению, он бы гораздо быстрее захватил всю Украину, но я являюсь президентом, и он не будет со мной играть", – заявил Трамп.

Президент США добавил, что если встреча между ним и правителем РФ будет неудачной, "она закончится очень быстро".

"Если это будет удачная встреча, мы получим мир в ближайшем будущем", – добавил Трамп.

В то же время он уклонился от прямого ответа на вопрос о том, не вознаграждеют ли Россию за вторжение в Украину сам саммит на Аляске или стимулы для мира.

"Я думаю, что мы имеем ситуацию, которая никогда не должна была начаться, она никогда не должна была начаться. Это не началось при моем правлении, и в течение четырех лет это даже не обсуждалось. Я видел, что это произойдет, после того, как я ушел, я видел, что происходит... все виноваты, Путин виноват, они все виноваты", – заявил американский лидер.

При этом, отвечая на вопрос о возможном предложении Путину по редким металлам, Трамп сказал, что "редкие земли не имеют большого значения", а он "пытается спасать жизни".

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что во время завтрашней встречи Трампа и Путина Вашингтон надеется достичь "определенного прекращения боевых действий" в войне РФ против Украины. При этом, по его словам, для достижения мира "должен быть определенный разговор о гарантиях безопасности, должен быть определенный разговор о территориальных спорах и претензиях, а также о том, за что они воюют".

CNN писало, что Трамп обещает России суровые последствия, если Путин не согласится на прекращение огня. Издание отмечало, что американский лидер уклонился от вопроса о том, введет ли он в таком случае против России новые санкции или пошлины.

