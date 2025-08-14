Он подчеркнул, что речь идет о Европейской безопасности, а Украина - это часть европейской безопасности и один из важнейших элементов этой безопасности.

На запланированной на завтра встрече с российским диктатором Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп не сможет уже идти на уступки, которые ему кажутся приемлемыми, но которые не приемлемы для европейских стран, которые вчера определили и озвучили свою общую позицию относительно войны в Украине и европейской безопасности.

Об этом отметил Владимир Огрызко, руководитель центра исследования России, бывший министр иностранных дел Украины, отвечая в эфире Radio NV на вопрос, чего ожидать от этой встречи Трампа с Путиным.

"Может я скажу немножечко нестандартную вещь. Но мне кажется, то то, что произошло вчера, оно значительно важнее того, что произойдет завтра. По моему мнению, вчера произошло событие чрезвычайной важности, а именно консолидация европейских лидеров европейских стран, которые очень четко и ясно рассказали, в том числе самим себе, а также президенту Трампу о том, что Европа становится силой и что эта Европа не будет подчиняться тому, что вдруг захочет Трамп или не захочет Трамп", - подчеркнул Огрызко.

Видео дня

По его словам, Европа заявила, что будет формировать свою повестку дня. И это, по мнению дипломата, является событием действительно очень высокого значения.

"Это означает, что Трамп не будет свободен в том, что ему хотелось до этой встречи (вчерашней). А значит он не сможет делать Путину любые уступки, которые ему покажутся приемлемыми. Потому что когда вся Европа четко, ясно и громко говорит о тех вещах, которые она не примет при любых обстоятельствах, то чтобы не делал Трамп, какие не делал возможные кульбиты в сторону Путина, все равно это не будет воспринято ни Европой, ни Украиной. Поэтому я думаю этот момент является действительно определяющим. Трамп будет, хочет он того или нет, но в определенных рамках и далеко от того, что вчера согласовано он уже отойти не сможет", - прокомментировал Огрызко.

Он подчеркнул, что речь идет о Европейской безопасности, а Украина - это часть европейской безопасности и одна из важнейших элементов этой безопасности. Огрызко отметил:

"И логика будет подталкивать именно к такой повестке дня: нельзя говорить о безопасности в Европе не учитывая безопасностные интересы европейских стран. И Украины в том числе. Поэтому думаю, что это будет разведка боем. Ничего чрезвычайного, я думаю, что мы завтра не получим. Давайте не будем себя сильно чем-то обнадеживать и, вместе с тем, я думаю, что и не надо кричать, что все пропало... Все зависит от нас, от европейцев и американцев безусловно. Без Европы ничего не сложится".

Он склонен к тому, что сейчас стоит "думать позитивно" и считает, что у Трампа хватит "здравого смысла не идти на вещи, которые ему в самой же Америке "повесят" в первые секунды после встречи".

"Он же так же прекрасно понимает, что его рейтинги падают, что критика в его адрес растет, поэтому надо быть героем, а не объектом для нападок", - заметил Огрызко.

Встреча Трампа и Путина - детали

Как сообщал УНИАН, Трамп на самом деле очень хочет получить нобелевскую премию мира. В июле он лично спрашивал норвежских чиновников, когда уже ему дадут эту престижную награду, написало Politico.

А завтра, 15 августа, ожидается встреча Трампа с Путиным на Аляске. Она должна начаться в 22:30 по киевскому времени с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков, сообщали росСМИ.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что Трамп надеется уговорить Путина согласиться на прекращение войны в Украине во время этой встречи двух лидеров на Аляске.

Вчера, 13 августа, лидеры Украины и других европейских стран скоординировали позиции с США перед встречей на Аляске.

По итогам совместного с европейскими лидерами телефонного разговора с Президентом США Дональдом Трампом Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и вся Европа и Соединенные Штаты Америки идут общим курсом.

Вас также могут заинтересовать новости: