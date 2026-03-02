Израиль впервые сбил дроны лазерной ПВО - на что способна система Iron Beam

Новейшая лазерная установка успешно уничтожила беспилотники, запущенные боевиками "Хезболлы". Этот лазер стал частью многоуровневой защиты страны.

Израильская армия впервые применила в реальном бою новейшую систему лазерного перехвата Iron Beam ("Железный луч"). Установка успешно уничтожила беспилотники, запущенные боевиками "Хезболлы".

О первом оперативном использовании технологии сообщило профильное издание IsraelDefense, сообщает УНИАН.

Смертоносный свет: как работает новое оружие против дронов и ракет

Система использует луч мощностью 100 киловатт для мгновенного выжигания целей в небе. Это кардинально меняет правила воздушной войны. Перехват происходит со скоростью света, а затраты на один выстрел фактически равны стоимости электроэнергии. Это главное преимущество лазера перед дорогими ракетами-перехватчиками системы "Железный купол".

Инженеры компаний Rafael и Elbit Systems создавали этот проект более трех десятилетий. Только в сентябре Министерство обороны и ВВС Израиля завершили финальную серию тестов на юге страны. Тогда систему научили эффективно сбивать не только дроны, но и минометные мины и реактивные снаряды. В декабре 2025 года военные официально приняли первые установки на вооружение ЦАХАЛа.

Лазеры на страже безопасности Израиля

Сейчас лазер стал частью многоуровневой защиты. Он работает в единой сети с комплексами "Праща Давида" и "Arrow". Поскольку "Хезболла" усилила обстрелы, нагрузка на ПВО возросла до критического предела. Новая технология должна закрыть пробелы на дистанциях от нескольких сотен метров до нескольких километров.

США, Израиль и Иран: как развивается конфликт

28 февраля 2026 года стало известно о массированной ракетной атаке Израиля по Тегерану. В результате были убиты иранские высокопоставленные чиновники вместе с аятоллой Али Хаменеи, что было подтверждено Дональдом Трампом. Президент США заявил, что задачей Штатов является ликвидация "неизбежной угрозы" для американцев из-за ракетной программы Ирана.

Иран начал наносить ответные удары. Были выпущены десятки баллистических ракет по Израилю.

"Хезболла" атаковала израильскую военную базу вблизи Хайфы, запустив "ракеты и рой беспилотников". Таким образом группировка хочет отомстить за ликвидацию Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

В израильскую армию уже мобилизовали более 100 тысяч резервистов на фоне атак Ирана и его прокси. Это в два раза больше, чем количество, которое уже служит в ЦАХАЛ.

