'Это не однодневная операция': в Пентагоне намекнули на затяжную войну против Ирана

Дэн Кейн заявил, что достижение военных целей США займет некоторое время.

Военная операция США в Иране "Эпическая ярость" не закончится быстро. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн на совместной пресс-конференции с министром обороны США Питом Хегсетом в Пентагоне, пишет Axios.

Отмечается, что Хегсет и Кейн во время общения с прессой отказались назвать конкретные сроки проведения совместной с Израилем кампании.

"Чтобы было ясно... это не однодневная операция. Достижение военных целей, поставленных перед CENTCOM и Объединенными силами, займет некоторое время, а в некоторых случаях будет сложной и тяжелой работой", - сказал Кейн.

Также генерал отреагировал на гибель четырех американских военнослужащих в ходе операции "Эпическая ярость". Он добавил, что США ожидают дополнительных потерь, но стремятся минимизировать их.

Хегсета попросили прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о том, что операция в Иране может продлиться около четырех недель. Министр обороны США отметил, что не "будет устанавливать временные рамки".

"Президент Трамп имеет полную свободу говорить о том, сколько времени это может занять - четыре недели, две недели, шесть недель. Это может быть больше. Это может быть меньше", - подчеркнул Хегсет.

Трамп заявил, что США "разбивают Иран в пух и прах"

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты "разбивают Иран в пух и прах", однако "большая волна" атак еще впереди. По его словам, операция "Эпическая ярость" идет очень хорошо.

Трамп добавил, что США хотят помочь людям Ирана вернуть контроль над страной. Однако сейчас для них безопаснее всего оставаться дома, ведь "на улице опасно".

