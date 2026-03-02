Богачи платят до 350 тысяч долларов за эвакуацию с Ближнего Востока на частных самолетах

Ключевым маршрутом для элит, которые хотят найти безопасный путь из Ближнего Востока, становится Эр-Рияд.

Сверхбогатые люди начали платить до 350 000 долларов, чтобы покинуть Ближний Восток на частных самолетах. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что богатые элиты едут в Саудовскую Аравию, чтобы эвакуироваться из Персидского залива, поскольку в минувшие выходные иранские ракеты и дроны обрушились на Абу-Даби, Дубай, Катар и Бахрейн.

Как пишет издание, ключевым маршрутом для элит, которые хотят найти безопасный путь из Ближнего Востока, становится Эр-Рияд. Причина заключается в том, что аэропорт в столице Саудовской Аравии является одним из немногих, которые все еще работают.

Источники рассказали журналистам, что такое путешествие обходится дорого. По их словам, частные охранные компании бронируют парк внедорожников для перевозки людей в 10-часовую поездку из Дубая в Эр-Рияд, а затем арендуют частные самолеты.

По данным Semafor, среди эвакуируемых есть руководители глобальных финансовых компаний и состоятельные люди, которые отдыхали на Ближнем Востоке или находились там в командировке.

Резкий рост спроса на экстренный выезд из региона привел к тому, что полет на частном самолете из Эр-Рияда в Европу теперь может обойтись до 350 000 долларов.

В издании отметили, что Саудовская Аравия является самой безопасной страной для выезда из Ближнего Востока в настоящее время, после того как маршруты из Омана были закрыты в связи с ударом Ирана по порту и нефтяному танкеру в этой стране. В Саудовской Аравии также были ослаблены визовые правила, что означает, что граждане многих стран могут получить визу по прибытии, а не заранее, что делает ее привлекательной для многих в качестве маршрута эвакуации.

Дубай превращается в "город-призрак"

Ранее CNN в своем репортаже рассказало о том, что Дубай, который обычно бурлит жизнью в пик сезона, стал почти неузнаваемым из-за последствий иранских атак. В городе опустели автомагистрали, а авиасообщение отсутствует.

Журналисты сообщили, что вместо привычных очередей в торговых центрах и шумных вечеринок на яхтах в Дубай Марине, город погрузился в нетипичную тишину. Школы срочно перешли на дистанционное обучение, а семьи стараются не покидать свои дома.

Кроме того, из-за резкого спроса на продукты в супермаркетах наблюдаются очереди, а сервисы доставки работают с большими задержками.

