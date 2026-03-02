Может съедать целых 1000 ягод в день: что это за прожорливая птица-рокер

Свиристелей чаще всего путают со скворцами, которые похожи по размеру и также встречаются стаями.

Кедровые свиристели - одни из самых эффектных зимних птиц, а их нежно-розовое оперение контрастирует с аккуратной маской разбойника. Об этом пишет discoverwildlife.

Отмечается, что их название происходит от любопытных маленьких красных пятнышек на кончиках некоторых второстепенных перьев крыльев, которые напоминают старинный сургуч. Никто не знает, какую функцию они могут выполнять, хотя, возможно, играют роль в ухаживании.

"Однако, несмотря на экзотический вид, свиристелей чаще всего путают со скворцами, которые похожи по размеру и также встречаются стаями. Сходство наиболее поразительно в полете", - сказано в статье.

Видео дня

Интересно, что свиристели гнездятся в Скандинавии, Сибири и Северной Америке, достигая Великобритании в значительном количестве только тогда, когда урожай ягод на их родине терпит неудачу. В эти так называемые "грядущие" годы, или "вторжения", голодные стаи численностью в сотни особей прибывают в северные и восточные графства.

Во время самых массовых нашествий этих элегантных птиц, запасы их любимых ягод рябины (или горного рябины) истощаются, они устремляются на юг и запад страны. Одна особь ожет съедать целых 1000 ягод в день

Голодные свиристели, охотящиеся за фруктами, часто появляются на деревьях рядом с городскими автостоянками или оживленными дорогами, а в социальных сетях появляются восторженные посты, отслеживающие каждое их движение.

Новости об интересных животных

В тропических лесах Юго-Восточной Азии обитает древесная землеройка (тупайя), способная к чрезмерному употреблению алкоголя, при этом не напиваясь.

Вас также могут заинтересовать новости: