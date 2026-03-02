Давление санкций и ограничения нефтяных доходов начали влиять на работу российской "оборонки".

Рост производства в оборонно-промышленном секторе российской экономики замедляется, а финансовое давление на производителей военной продукции растет. К такому выводу пришел российский оппозиционер, бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов, пишет Defence Blog.

Он считает, что официальные заявления российских властей о том, что "расходы военного времени привели к стабильной и самодостаточной военной экономике", не соответствуют действительности.

Милов проанализировал статистические и корпоративные данные о состоянии промышленности, отследив производство военной продукции через промышленные категории, связанные с оборонным производством. И хотя официальная статистика ограничена, а большинство данных закрыты, три сектора выделяются как ключевые показатели. Это изделия из металла, связанные с оружием и боеприпасами; транспортное оборудование, включающее бронированные машины и самолеты; а также электронная и оптическая продукция, связанная с военной электроникой и системами наведения.

В 2023 и 2024 годах россияне увеличили производство оружия. Но достигли этого "чрезвычайными бюджетными инъекциями военного времени, а не структурной модернизацией". А когда государственные расходы начали снова сокращаться, слабые стороны в системе стали более очевидными. Три указанных выше сектора также быстро развивались в 2023–2024 годах. Рост заметно замедлился в течение 2025 года. При этом производство оружия и электроники сократилось примерно до половины прежних темпов, тогда как производство боевых машин также продемонстрировало явное замедление. К концу 2025 года рост электроники и оптики упал примерно до 1% в декабре – самого низкого уровня с начала вторжения.

Отмечается, что из-за санкций оборонная промышленность пострадала от ограниченного доступа к технологиям, компонентам и особенно к передовым станкам. Числовое программное обеспечение определяется как критическая уязвимость, поскольку оно позволяет создавать новые линии производства оружия, в то время как отечественные альтернативы остаются ограниченными.

Кроме того, на военные товары нет свободного ценообразования. Военные товары, поставляемые по государственному оборонному заказу, производятся по регулируемым ценам, утвержденным правительством. А это подрывает прибыльность предприятий – инфляция "съест любую прибыльность".

Финансовые трудности также отражаются на результатах деятельности ПСБ, государственного банка, тесно связанного с кредитованием оборонного сектора. Сообщается, что банк зафиксировал значительные убытки в первой половине 2025 года после высоких доходов в предыдущие годы.

Как пишут в статье, раскрытие информации о компаниях и юридические споры в секторах самолетостроения, производства двигателей и разработки ракет указывают на аналогичное давление. Иски от поставщиков по неоплаченным счетам и растущие задержки платежей свидетельствуют о распространении стресса.

Показатели труда и инвестиций демонстрируют параллельные изменения. Рост заработной платы в отраслях, связанных с обороной, замедлился после предыдущего повышения в военное время и теперь отстает от инфляции. Инвестиции в производство электроники и оптики, которые ранее быстро росли, стали отрицательными в течение 2025 года.

"В совокупности оценка показывает, что промышленный рост России во время войны в значительной степени зависит от исключительных государственных расходов, а не от устойчивых экономических механизмов. Замедление роста бюджета, рост долговой задолженности и ограниченные возможности модернизации все больше формируют операционную среду, даже несмотря на то, что заводы продолжают работать с высокими темпами", – говорится в статье.

Особенно промышленность ослабляет давление санкций, регулируемое ценообразование, дорогое кредитование и задержки платежей. Эти тенденции имеют значение с операционной точки зрения, поскольку "устойчивое развитие производства оружия зависит не только от объемов производства на заводах, но и от стабильности финансирования, модернизации оборудования и надежных платежей поставщикам". Авторы пришли к выводу, что ограничения в этих сферах влияют на способность оборонных предприятий поддерживать уровень производства и стабильно поставлять военную технику.

Состояние российской экономики

Напомним, что в 2025 году РФ стала девятой по величине экономикой мира. Но в 2026 году появились признаки того, что она зашла в тупик. Рост замедлился до минимума на фоне падения цен на нефть – ключевого источника доходов РФ. Текущие перспективы для экономики РФ неблагоприятны. В январе МВФ снизил свои прогнозы роста для России до 0,6% в 2025 году и 0,8% в 2026 году. Это самые низкие годовые темпы роста для страны, за исключением пандемических 2020-2022 годов.

К тому же есть признаки того, что рядовые россияне больше не защищены от экономических последствий войны. Чтобы финансировать войну, Кремль сократил расходы на здравоохранение, производство авиационных запчастей и обслуживание энергетических объектов. Даже помощь солдатам урезали.

