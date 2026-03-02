Графики отключений на 3 марта: когда и у кого не будет света во вторник

Ограничения вводятся из-за последствий российских ударов по энергетике.

Во вторник, 3 марта, в части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает "Укрэнерго". Диспетчеры энергосистемы напомнили, что ограничения вводятся из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на объекты энергетики.

В "Укрэнерго" добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться и посоветовали узнавать о времени и объеме применения отключений на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Видео дня

Энергетики также призвали экономить электроэнергию, когда она появляется по графику.

График отключения света – Запорожье

Согласно команде НЭК "Укрэнерго", с целью стабилизации ситуации в энергосистеме, 3 марта в Запорожской области будут применены графики почасовых отключений.

Согласно графикам, обнародованным "Запорожьеоблэнерго", в большинстве очередей свет будут отключать 1 раз в 3,5-5 часов, в двух подочередях – дважды в 4 часа. У потребителей подочередей 6.1 и 6.2 свет в течение дня не будут отключать.

В целом часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочередям) (с учетом 30 минут на переключение) распределились так:

1.1: 15:00 – 20:00

1.2: 15:00 – 20:00

2.1: 10:30 – 15:30

2.2: 10:30 – 15:30

3.1: 07:30 – 11:00

3.2: 00:00 – 00:30, 07:30 – 11:00

4.1: 13:30 – 15:30

4.2: 19:30 – 24:00

5.1: 15:00 – 20:00

5.2: 00:00 – 00:30, 07:30 – 11:00

Очереди 6.1 и 6.2 в графиках не задействованы.

График отключения света – Сумская область

Как сообщает "Сумыоблэнерго", в Сумской области 3 марта большинству очередей потребителей свет будут отключать дважды на 6-8 часов.

Подочереди 2.1 и 2.2 получили более мягкие ограничения – свет будут отключать на 2 часа. В то же время подочереди 6.2 свет будут отключать трижды.

График отключения света – Черкасская область

Как сообщает "Черкассыоблэнерго", свет будут отключать у половины подочередей потребителей на 2 часа. Остальные потребители будут иметь свет в течение всего дня

В целом часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочередям) распределились так:

1.1: 20:00 – 22:00

2.1: 18:00 – 20:00

3.1: 18:00 – 20:00

4.1: 22:00 – 24:00

5.2: 16:00 – 18:00

6.1: 16:00 – 18:00

В то же время энергетики напомнили, что ситуация в энергосистеме может измениться, и посоветовали следить за обновлением информации об отключениях света.

График отключения света – Киевская область

Компания ДТЭК обнародовала графики отключения электроэнергии в Киевской области на 3 марта. Согласно графикам, большинство потребителей в столичной области будут со светом в течение всех 24 часов вторника. Остальным жителям Киевской области, в зависимости от очереди, будут отключать свет от 30 минут до 3,5 часа.

Новость будет дополняться графиками для регионов...

Отключение света в Украине

Гендиректор Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что света в домах украинцев станет больше в апреле. Именно тогда на полную заработает гидро- и солнечная генерация, а потребление станет меньше.

"И поэтому я думаю, что апрель – если мы выходим за рамки вражеских обстрелов – то он будет наиболее благоприятным с точки зрения наличия света", – пояснил он.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко прогнозирует, что Украина сможет окончательно отказаться от отключений света через 3-5 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: