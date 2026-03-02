Украина готова уничтожать дроны на Ближнем Востоке, Зеленский назвал условие, - Bloomberg

За время войны украинские военные наработали уникальный опыт в перехвате беспилотников.

Украина готова помочь странам Ближнего Востока в борьбе с иранскими дронами, если лидеры арабских государств смогут договориться с российским диктатором Владимиром Путиным о перемирии.

Как сообщает Bloomberg, такое предложение озвучил президент Украины Владимир Зеленский. За четыре года войны, которую ведет Россия, украинские военные наработали уникальный опыт в перехвате беспилотников, многие из которых – "Шахеды". Именно их сейчас использует Иран для ударов против таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Саудовская Аравия.

"Я бы предложил следующее: лидеры Ближнего Востока имеют прекрасные отношения с россиянами. Они могут попросить россиян ввести месячное прекращение огня". Как только перемирие вступит в силу, мы отправим наших лучших операторов перехватчиков дронов в страны Ближнего Востока", – сказал Зеленский в комментарии Bloomberg News.

Он отметил, что прекращение огня также может быть объявлено на два месяца или на две недели, "чтобы мы могли помочь странам Ближнего Востока защитить гражданское население".

"Безусловно, ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар имеют хорошие отношения с Путиным, прежде всего экономические. Мы можем помочь Израилю таким же образом", – добавил глава государства.

