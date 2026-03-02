Трамп не исключает отправки наземных войск США в Иран, - New York Post

В результате ударов по Ирану были ликвидированы десятки высокопоставленных чиновников Тегерана, отметил американский лидер.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не исключает отправки американских сухопутных войск в Иран, "если это будет необходимо".

Об этом сообщает New York Post. По словам американского лидера, операция под названием Epic Fury ("Эпическая ярость") "значительно опередила график". В результате ударов были ликвидированы десятки высокопоставленных чиновников Тегерана.

"Я не имею никаких сомнений относительно отправки войск на места. Как говорит каждый президент: "Войск на месте не будет". Я этого не говорю. Я говорю: "Вероятно, они не понадобятся" [или] "Если они будут необходимы", – пояснил Трамп.

1 марта американский лидер говорил, что операция против Ирана продлится "примерно четыре недели". Однако в новом комментарии для Post он намекнул, что этот срок может быть сокращен:

"Все закончится довольно быстро. Мы идем по графику, значительно опережая его в плане лидеров – 49 убитых. Это должно было занять, как мы считали, не менее четырех недель, а мы сделали это за один день".

Военная операция США против Ирана: вы могли это пропустить

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные "разбивают Иран в пух и прах". Однако, по его словам, "большая волна" атак еще впереди.

Между тем в Пентагоне намекнули на затяжную войну против Ирана. Достижение военных целей, поставленных перед CENTCOM и Объединенными силами, займет некоторое время, а в некоторых случаях будет сложной и тяжелой работой, заявил генерал Дэн Кейн. Он подчеркнул, что события на Ближнем Востоке – это не однодневная операция.

