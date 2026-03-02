Кабмин разрешил предприятиям критической инфраструктуры создавать группы ПВО для защиты

Командование Воздушных Сил сможет временно передавать предприятиям средства ПВО и боеприпасы.

Правительство разрешило предоставлять предприятиям критической инфраструктуры дополнительное вооружение для усиления противовоздушной защиты объектов.

Как сообщила премьер Юлия Свириденко, Кабмин внес изменения в экспериментальный проект по привлечению предприятий к государственной системе ПВО, принятый в ноябре 2025 года.

Отныне предприятия критической инфраструктуры, независимо от формы собственности, могут создавать группы ПВО. В состав таких групп вводятся квалификационные требования – персонал будет проходить обучение и сертификацию в учреждениях, которые определит Министерство обороны.

Также обновляется порядок инвентаризации, хранения, учета и использования средств противовоздушной обороны и боеприпасов.

Кроме этого, командование Воздушных Сил ВСУ сможет временно передавать предприятиям средства ПВО и боеприпасы в рамках индивидуального решения по каждому предприятию. Речь идет об вооружении, которое в настоящее время не используется боевыми подразделениями.

"В случае использования боеприпасов, пополнение будет осуществляться по упрощенной процедуре на основании акта о фактических расходах. Все решения принимаются под контролем военного командования и в рамках единой системы противовоздушной обороны ВСУ", - добавила Свириденко.

Напомним, что Верховная Рада Украины приняла закон о поддержке работников критической инфраструктуры, пострадавших на рабочем месте. Речь идет о пожарных, энергетиках, железнодорожниках, врачах, коммунальщиках, связистах и других специалистах, которые получили ранения или погибли при исполнении профессиональных обязанностей.

В январе премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что все украинские энергетики, тепловики, газовики, коммунальщики, железнодорожники будут получать от государства 20 тысяч гривен к зарплате в течение января-марта.

