Кабмин разрешил предприятиям критической инфраструктуры создавать группы ПВО для защиты

Правительство разрешило предоставлять предприятиям критической инфраструктуры дополнительное вооружение для усиления противовоздушной защиты объектов.

Как сообщила премьер Юлия Свириденко, Кабмин внес изменения в экспериментальный проект по привлечению предприятий к государственной системе ПВО, принятый в ноябре 2025 года.

Отныне предприятия критической инфраструктуры, независимо от формы собственности, могут создавать группы ПВО. В состав таких групп вводятся квалификационные требования – персонал будет проходить обучение и сертификацию в учреждениях, которые определит Министерство обороны.

Видео дня

Также обновляется порядок инвентаризации, хранения, учета и использования средств противовоздушной обороны и боеприпасов.

Кроме этого, командование Воздушных Сил ВСУ сможет временно передавать предприятиям средства ПВО и боеприпасы в рамках индивидуального решения по каждому предприятию. Речь идет об вооружении, которое в настоящее время не используется боевыми подразделениями.

"В случае использования боеприпасов, пополнение будет осуществляться по упрощенной процедуре на основании акта о фактических расходах. Все решения принимаются под контролем военного командования и в рамках единой системы противовоздушной обороны ВСУ", - добавила Свириденко.

Критическая инфраструктура Украины – другие новости

Напомним, что Верховная Рада Украины приняла закон о поддержке работников критической инфраструктуры, пострадавших на рабочем месте. Речь идет о пожарных, энергетиках, железнодорожниках, врачах, коммунальщиках, связистах и других специалистах, которые получили ранения или погибли при исполнении профессиональных обязанностей.

В январе премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что все украинские энергетики, тепловики, газовики, коммунальщики, железнодорожники будут получать от государства 20 тысяч гривен к зарплате в течение января-марта.

Вас также могут заинтересовать новости: