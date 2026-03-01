Израиль мобилизовал 100 000 резервистов из-за обострения конфликта с Ираном, - СМИ

Указывается, что 50 000 резервистов уже находятся на военной службе.

Израильские вооруженные силы (ЦАХАЛ) мобилизовали 100 000 резервистов в связи с продолжающимся конфликтом с Ираном, сообщает The Times of Israel.

Издание отметило, что это количество, судя по всему, добавляется к 50 000 резервистов, которые в настоящее время находятся на военной службе.

Как сообщили военные, сухопутные войска были усилены на границах Израиля с Сирией, Ливаном, сектором Газа и на Западном берегу.

По данным вооруженных сил Израиля, только Командование тыла мобилизовало 20 000 резервистов, главным образом для поисково-спасательных работ. Также подкрепление получили Военно-воздушные силы (ВВС), Военно-морские силы (ВМС) и Разведывательное управление Израиля.

В ЦАХАЛ заверили, что все мобилизованные будут обеспечены необходимой логистикой и средствами для выполнения боевых задач в кратчайшие сроки.

Ситуация в Иране: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что иранские государственные СМИ подтвердили смерть аятоллы Али Хаменеи в воскресенье, 1 марта. Примечательно, что за несколько часов до этого чиновники США и Израиля заявили о его гибели в результате совместных ударов по его режиму. В государственной телекомпании Ирана заявили, что верховный лидер Ирана погиб "мученической смертью". Как сообщило государственное информационное агентство Fars News Agency, Хаменеи был убит "в своем кабинете в доме лидера" во время "выполнения своих обязанностей". Кроме этого, погибли высший генерал страны и ключевой советник Хаменеи.

Также мы писали, что временно исполняющим обязанности верховного лидера страны после ликвидации Али Хаменеи назначен аятолла Алиреза Арафи. По данным СМИ, в переходный период Иран возглавят президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи, а также один из членов Совета стражей конституции. Известно, что Алиреза Арафи - иранский шиитский священнослужитель. Он решительно выступает против атеизма и христианства и считает их формами идолопоклонства.

