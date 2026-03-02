Что будет с оружием в Украине из-за обострения на Ближнем Востоке: оценка эксперта

Украинский ВПК обеспечивает 50% потребностей Сил обороны.

Украинский оборонно-промышленный комплекс продолжает наращивать мощности, увеличив свою долю в обеспечении армии по сравнению с прошлым годом. В то же время ситуация на Ближнем Востоке не должна помешать западным поставкам, рассказал полковник Вооруженных сил Украины и военный эксперт Владислав Селезнев в эфире"Украинского Радио".

По словам эксперта, Украина уверенно движется по пути самообеспечения, хотя путь к полной независимости от поставок еще продолжается.

"Мы критически зависим от помощи со стороны наших западных партнеров. Постепенно процент военно-технического обеспечения Сил обороны, которое осуществляется ВПК Украины, увеличивается. В прошлом году он составлял 40%, а в этом году уже 50%", - подчеркнул он.

Селезнев говорит, что, несмотря на положительную динамику в производстве собственного оружия, некоторые сектора остаются уязвимыми. Наибольшую обеспокоенность вызывает способность защитить небо от массированных атак.

"Есть риск, что нам не хватит средств противоракетной обороны", - отмечает полковник.

Анализируя геополитическую ситуацию, в частности события в Иране и действия коалиции США и Израиля, эксперт подчеркнул, что эти события не должны привести к сокращению военной помощи для ВСУ из-за разницы в типах вооружения.

"Что касается других видов вооружения, то силы коалиции США и Израиля используют довольно специфическую номенклатуру, что не повлияет на поставки вооружения в Украину", - подытожил он.

Ранее украинский дипломат Павел Климкин заявил, что затягивание конфликта с Ираном отразится проблемами с вооружением для Украины. Он отмечает, что при условии быстрого завершения конфликта проблем не возникнет, однако затяжная война может привести к дефициту средств ПВО. Климкин подчеркнул, что стабильность на Ближнем Востоке важна для того, чтобы союзники не отвлекали ресурсы от украинского фронта.

Добавим, что бывший командующий войсками США в Европе оценил свержение режима в Иране как историческую возможность для народа страны выбрать демократический путь развития.

Генерал подчеркнул, что большинство иранцев испытывают облегчение из-за исчезновения лидеров диктатуры и начала радикальных политических трансформаций в регионе.

По его мнению, критически важными будут ближайшие дни, которые продемонстрируют способность граждан к самоорганизации и готовность международного сообщества поддержать новое правительство. Однако Ходжес предупредил, что Россия может попытаться использовать хаос в Тегеране для дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке в своих интересах.

