Иран нанес удар по Израилю залпами ракет

Иран выпустил десятки баллистических ракет по Израилю, в ответ США готовятся к многодневной операции.

Иран осуществил несколько волн атак по Израилю в ответ на атаку ЦАХАЛ на Тегеран и ряд других городов страны.

Как сообщает Clash Report, во время первой волны Иран выпустил в сторону Израиля около 30 баллистических ракет. По данным Армии обороны Израиля, через несколько минут еще один залп был осуществлен в сторону страны. Речь идет о баллистических ракетах. В Тель-Авиве наблюдается дым после последних обстрелов.

Университетские занятия по всему Ирану сегодня отменены, а с завтрашнего дня обучение будет проходить в виртуальном формате. Ожидается, что американские военные проведут многодневную операцию против Ирана.

Иран готовится отомстить Израилю и "дать решительный ответ", сообщает государственное телевидение страны.

Атака на Иран - последние новости

Напомним, что сегодня Армия обороны Израиля осуществила атаку по территории Ирана. Очевидцы сообщают о взрывах в столице страны - Тегеране. Источники утверждали, что это совместные удары Израиля и США.

Президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной боевой операции американских войск против Ирана. Он отметил, что целью операции является защита американского народа и устранение "неизбежной угрозы" со стороны иранского режима.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не находится в Тегеране и был переведен в "безопасное место" после ударов США и Израиля. Это подтвердил иранский чиновник агентству Reuters.

