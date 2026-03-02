Российский нефтяной экспорт может 'умереть' после операции в Иране: эксперт назвал условие

Геннадий Рябцев считает, что военная операция США в Иране не будет длительной.

Россия не заработает на скачке цен на нефть при условии, что военная операция США и Израиля в Иране завершится в течение нескольких недель.

Снятие западных санкций с ближневосточной страны в будущем может похоронить российский нефтяной экспорт. Такое мнение в эфире Radio NV высказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

"Если цели, которые ставят США, будут достигнуты в течение нескольких недель, то за эти недели Россия не сможет ничего заработать", – отметил Геннадий Рябцев.

Он считает, что военная операция США в Иране не будет длительной.

"Война не будет длиться четыре года, не будет даже год. Максимум – это несколько недель, потому что затягивание приведет к осложнениям в вопросе поставок нефтяного сырья, что США невыгодно. Штатам нужна дешевая нефть, потому что Трамп до сих пор не выполнил своего обещания по снижению цен на бензин. Поэтому будут пытаться сделать это как можно быстрее", – отметил эксперт

Если после завершения военной операции США снимут санкции против Ирана, "и к ним присоединятся их партнеры, то мы увидим дополнительный избыток нефти".

"Мы уже сейчас видим профицит в 3 миллиона баррелей в сутки, единственный путь которых – это китайские закрома, которые и так наполнены под завязку. Дополнительный нефтяной объем для рынка – это смерть для российского экспорта", – отметил эксперт.

Ситуация в Иране: как война влияет на рынок нефти

После атаки США и Израиля на Иран, а также ударов по странам региона со стороны самого Тегерана, вблизи Ормузского пролива застряли десятки танкеров. Суда не рискуют проходить ключевой морской коридор. Сложившаяся ситуация может поставить под угрозу производство нефти.

Из-за фактического перекрытия контролируемого Ираном Ормузского пролива, по состоянию на 10:30 по киевскому времени цена нефти марки Brent выросла почти на 10%, до 79,97 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подскочила почти на 9%, до 73 долларов за баррель.

