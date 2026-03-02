Рассказываем, нужно ли удалять воск с яблок, которые продают в супермаркетах, и безопасны ли такие фрукты.

Все знают поговорку "Яблоко в день - и доктор не нужен". Но замечали ли вы, как блестят яблоки в супермаркете, и задумывались, почему они такие? Многие считают, что этот блеск скрывает порчу или химикаты. Давайте разберемся, чем обрабатывают яблоки, что они липкие, и действительно ли их можно есть.

Можно ли есть яблоко, покрытое воском

Многих настораживает блеск магазинных яблок - как будто их чем-то "намазали", чтобы скрыть недостатки. На самом деле это не так, пишет американское издание Martha Stewart.

Воск на поверхности фруктов не маскирует испорченные фрукты - он заменяет естественный защитный слой яблока, который смывается во время промышленной мойки.

"Нанесение воска - это мера по сохранению качества, а не угроза безопасности пищевых продуктов, и оно не мешает потребителям обнаруживать порчу по обычным признакам, таким как посторонний запах, плесень или мягкие пятна", - говорит доцент и специалист по безопасности пищевых продуктов из Университета Джорджии Карла Шван (Carla Schwan).

Еще одно заблуждение заключается в том, что яблоки с восковым покрытием небезопасно употреблять в пищу. Однако по словам заведующего кафедрой, заслуженного профессора и специалиста по пищевым наукам в Университете Рутгерса Дональда Швана (Donald Schwan), это покрытие безопасно для потребления и наносится в очень небольших количествах.

Зачем вообще покрывают яблоки воском? Без этой защиты плоды быстро теряли бы влагу, становились мягкими и менее аппетитными. После сбора урожая яблоки тщательно моют, удаляя грязь и остатки мусора. Вместе с этим смывается и природная кутикула - тонкий восковой слой, который защищает плод от потери влаги.

Так вот - воск заменяет естественную защитную кутикулу яблока, а также:

уменьшает испарение влаги;

предотвращает усыхание плодов;

помогает сохранить твердость и хруст;

защищает от мелких повреждений при транспортировке.

Благодаря этому яблоки дольше остаются сочными и привлекательными на вид, и их можно есть без опаски.

Как правильно мыть яблоки, натертые воском

Нужно ли удалять воск с яблок, купленных в магазине? Специалисты уверяют: в этом нет необходимости. Восковое покрытие очень тонкое и никак не влияет на питательную ценность фрукта. "Коммерческие восковые покрытия включают пищевые вещества, такие как карнаубский воск, рисовый воск, пчелиный воск, шеллак и высокоочищенный воск на нефтяной основе", - говорит Шаффнер.

Эти ингредиенты действуют как защитный барьер для фруктов и перед употреблением яблоки достаточно просто тщательно вымыть.

FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США) рекомендует промывать яблоки под чистой проточной водой, аккуратно потирая поверхность, чтобы удалить грязь, микробы и остатки с нее. Затем плоды нужно высушить чистой тканью или бумажным полотенцем.

При этом использовать мыло, моющие средства, отбеливатель или специальные средства для мытья продуктов нельзя. Также нет необходимости снимать кожуру только из-за воска - вместе с ней удаляются клетчатка и полезные фитохимические вещества, которые содержатся именно в кожуре.

