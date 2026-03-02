Баллистические ракеты Ирана могут достигать баз США в Европе, а также Украины, - аналитики

Наиболее дальнобойными в иранском арсенале считаются ракеты средней дальности – Khorramshahr, Sejjil, Ghadr и Emad.

Иран демонстрирует растущие возможности для дальнобойных ударов, и это касается не только Ближнего Востока, но и потенциально части Европы.

Как пишет Defense Express, во время атак на Ирак, Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль Тегеран уже применил сотни баллистических ракет и дронов. Кроме того, фиксировалась атака беспилотниками по британской авиабазе на Кипре. Это заставляет оценивать не только текущую интенсивность ударов, но и их потенциальную географию.

По данным аналитиков, наиболее дальнобойными в иранском арсенале считаются ракеты средней дальности – Khorramshahr, Sejjil, Ghadr и Emad. По заявленным характеристикам, их дальность составляет примерно 1700–2000 км, а боевая часть – от 750 до 850 кг.

Отдельно выделяется Khorramshahr – с заявленной боевой частью до 1800 кг при дальности около 2000 км. Если же уменьшить вес боевой части, теоретически эта ракета может преодолевать до 3000 км.

"Таким образом, с северо-запада Ирана баллистическими ракетами средней дальности Тегеран может атаковать Грецию, Болгарию, Румынию, где также находятся американские базы, а также Украину и Молдову", – отмечают эксперты.

Если же предположить дальность в 3000 км, говорится в публикации, то зона риска расширяется на значительную часть Центральной Европы – включая Германию и Италию.

В то же время количество таких ракет, вероятно, ограничено. В Европе противодействовать им должны элементы американской ПРО, в частности комплекс Aegis Ashore с ракетами SM-3 в Румынии (Девеселу), а также эсминцы класса Arleigh Burke в Средиземном море. Германия, в свою очередь, получила израильскую систему ПРО Arrow 3, которая в конце 2025 года достигла предварительной оперативной готовности.

Иран также имеет крылатые ракеты Soumar, дальность которых оценивается в 2000–3000 км. Однако их боевое применение выглядит либо ограниченным, либо уровень перехвата настолько высок, что эти ракеты фактически не играют ключевой роли в нынешних ударах.

Наиболее массовым и гибким инструментом дальнобойных атак остаются беспилотники. В частности, Shahed 136 имеет дальность до 2500 км и является одним из самых дальнобойных дронов Ирана.

Другие модели – Arash-2 (также известный как Kian 2) с дальностью 1000–1600 км и реактивный Karrar с дальностью около 1000 км – имеют меньший радиус действия.

Впрочем, для ударов по Европе иранские дроны должны были бы пересечь воздушное пространство Ирака, Сирии и Иордании, где действуют системы ПВО, или же двигаться через Кавказ и Турцию. Даже в случае такого маршрута их досягаемость позволяет теоретически создавать риски для стран Балканского региона.

"Для их пролета в сторону Европы они должны преодолеть зоны воздушного контроля над Ираком, Сирией и Иорданией, над которыми явно сбиваются дроны, летящие атаковать Израиль. Или через воздушное пространство Армении, Грузии и/или Турции, после чего у них еще останется запас дальности для атаки балканских стран", – пишет Defence Express.

Как война на Ближнем Востоке может повлиять на Украину

Президент Владимир Зеленский заявил журналистам, что пока от партнеров не поступало сигналов об уменьшении количества поставок ракет PAC-3 для Украины на фоне войны на Ближнем Востоке.

В то же время украинский лидер отметил, что сегодня разговаривал с канцлером Германии и поднимал этот вопрос, потому что он беспокоит Украину. Союзники нашей страны, добавил Зеленский, понимают, что "для нас это наша жизнь".

