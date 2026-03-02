Испания не разрешила США использовать свои авиабазы для ударов по Ирану

Из-за этого страна снова становится исключением в регионе.

Испания не позволит использовать свои военные базы, которые используются совместно с США, но находятся под суверенитетом страны, для атак на Иран. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, передает Reuters.

По информации веб-сайта FlightRadar24, отслеживающего полеты самолетов, с начала американо-израильских атак на Иран с военных баз Рота и Морон на юге Испании вылетело 15 американских самолетов.

Как показал FlightRadar24, по крайней мере семь самолетов приземлились на авиабазе Рамштайн в Германии.

В Reuters напомнили, что сначала Великобритания также отказалась разрешить использование своих баз для нападения на Иран, однако в воскресенье премьер-министр страны Кир Стармер согласовал их использование для "коллективной самообороны".

"Испанские базы не используются для этой операции, и они не будут использоваться для чего-либо, что не предусмотрено соглашением с Соединенными Штатами или не соответствует Уставу Организации Объединенных Наций", - отметил Альбарес в интервью испанскому телеканалу Telecinco.

Как пишет Reuters, позиция Испании и решительное осуждение действий США и Израиля в Иране премьер-министром Педро Санчесом снова делают ее исключением в регионе, из-за чего ее отношения с Вашингтоном могут еще больше осложниться.

В то же время министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что самолеты-заправщики, включая Boeing KC-135 "Stratotanker", были постоянно дислоцированы в Испании.

В частности, веб-сайт FlightRadar24, который отслеживает полеты, показал, что в воскресенье 9 самолетов-заправщиков вылетели с авиабазы Морон на юге Испании и направились в Германию.

"Два самолета вылетели из Роты, военно-морской базы с аэродромом, в направлении юга Франции, как показал FlightRadar24. Еще четыре самолета вылетели из Роты, но их маршрут не был показан", - добавили в издании.

Война с Ираном - последние новости

Ранее аналитики заявили, что баллистические ракеты Ирана могут достигать баз США в Европе, а также Украины. По их словам, наиболее дальнобойными в иранском арсенале считаются ракеты средней дальности - Khorramshahr, Sejjil, Ghadr и Emad.

"Таким образом, с северо-запада Ирана баллистическими ракетами средней дальности Тегеран может атаковать Грецию, Болгарию, Румынию, где также находятся американские базы, а также Украину и Молдову", - отметили аналитики.

В то же время президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений о войне против Ирана. Он подчеркнул, что США "разбивают Иран в пух и прах", однако "большая волна" атак еще впереди.

"Мы разбиваем их в пух и прах. Я думаю, что все идет очень хорошо. Это очень мощно. У нас лучшие вооруженные силы в мире, и мы их используем", - добавил американский лидер.

